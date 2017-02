Fra lørdag kan du kan du jakte vintageskatter hos Prisløs hver dag

– Vi er utrolig spente. Vi aner jo ikke om det kommer noen! Vi er litt redde, men man må jo bare gønne på, sier Sophia Johansson, én av pådriverene for konseptet.

Butikken vil ha vanlige Midtby-åpningstider, men vil i tillegg fungere som kafé med enkel servering og arbeidsplass. Johansson sier de har lyst til å være mer enn bare en butikk.

– Vi har et veldig løst konsept, og det vil vi fortsette å ha. Butikken åpner for masse typer arrangementer. Vi har også snakket om å ha for eksempel ha en liten bokhylle hvor unge forfattere kan ha noe i butikken. Vi vil være en arena for de unge og uetablerte, sier hun.

“Herregud, jeg går rundt med en gardin”

Johansson sier de har fått mye positiv tilbakemelding fra folk som har handlet på pop up-shopene deres, og tror folk blir mer og mer bevisst på handlevanene sine.

– Jeg tror folk er lei av masseproduksjon. De har likt redesign-konseptet vårt veldig godt, det har vært litt sånn “Herregud, jeg går rundt med en gardin”. Man kan bytte format på ting og gi det nytt liv, sier hun.

– Trenger ikke hundre år med utdanning

Prisløs-gjengen faller selv i kategorien “Unge lovende”, og starter butikk uten verken særlig erfaring eller utdanning.

– Vi er jo litt naive, da. Og litt positive. Vi tenker at “Herregud, hva er det verste som kan skje”.

Johansson sier det likevel er det at de er unge som gir dem trygghet. Hun drar fram sosiale medier som eksempel. Prisløs har ikke brukt en eneste krone på markedsføring, Facebook og Instagram har gjort jobben.

– Jeg synes det er viktig å formidle til andre: Du trenger ikke hundre år med utdanning og erfaring og kontakter og familie for å starte noe selv. Du trenger ikke en gang jobbe for noen andre. Du kan bare starte det selv, sier hun.

