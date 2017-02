Slik fletter du håret som Kardashian-jentene

Følg trd.by på Facebook

Se bilder med detaljert framgangsmåte i bildekarusellen øverst i saken.

“Kardashianfletter”

Det er flere måter å flette på. Elin viser oss hvordan man lager “utoverflette”, men understreker at man kan også flette utover. Fordelen ved å flette utover er du kan gi fletta mer volum.

Slik gjør du:

1. Start med å lag midtskill gjennom hele håret med en kam. Fordel håret i to like store mengder på hver side av skillet.

2. Del fronten av håret på den ene siden av skillet i tre små deler. Den midterste delen plasseres alltid over den ved siden av under flettingen. Starter du på høyre side, kan du plassere den midterste over den høyre. De to delene på siden, skal annehver gang tilføre mer hår inn mot midten. De ytterste delene flettes alltid under den midterste. Flett slik helt til hårfestet ender. Husk å holde nakken og hodet rett for å unngå at fletten og håret blir for løst.

3. Når hårfestet ender, fletter du normalt til håret ender.

4. Fest deretter i et strikk. Gjenta prosessen på andre siden av skillet.

5. For å gjøre flettene større, kan du dra litt i lokkene på den. Trekk i en side av gangen, start gjerne nederst og jobb deg oppover. Når håret har løsnet litt, kan du bruke begge hender for å dra i begge sider av fletten. Ikke trekk for mye ved pannen; da kan fletten fort bli løs.

6. Trenger du mer hår å gå på når du jobber, kan du for eksempel trekke hårstrikken lenger ned. Du bør derfor ikke flette helt ut til tuppene - og i tillegg passe på at du har nok hår til overs.

Disse sminkemerkene tester fortsatt på dyr

21 geniale treningsapper du må ha

Rufsete "tut" med flette

Slik gjør du:

1. Fordel og flett håret på samme måte som på “Kardashianflettene”. Stopp å flette når du har kommet midt på, på toppen av hodet.

2. Fest både fletten og det resterende håret med en hårstrikk, slik at du får en museflette.

3. Gjenta deretter det samme på den andre siden.

4. Håret du nå har satt i musefletter kan du tupere, om du ønsker en mer rufsete stil.

5. Deretter snurrer du håret i musefletten rundt i en rotete ball. Du kan bruke en tynn hårstrikk for å feste denne ballen, eller lusespenner. Hvis du bruker lusespenner fester du disse inni hårballen, de bør legges over hverandre i kryss på to og to. Grunnen er enkel: når spennene kryssfestes sitter de bedre.

6. Gjenta deretter på den andre siden av hodet.

Mohawk-flette

Denne frisyren er midt i blinken for deg som har tjukt hår. Her må du regne med storforbruk av hårstrikk, og du trenger kanskje en hjelpende hånd underveis.

Slik gjør du:

1. Start på toppen av hodet ved å samle en liten mengde hår. Fest i et strikk.

2. Bruk en kam for å samle enda en liten mengde hår, formet som en “hestesko,” rundt håret som allerede er festet med strikk. Fest så i et hårstrikk.

3. Nå har du to hestehaler bak hverandre. Den første hestehalen deles i to. Den andre hestehalen legges mellom disse to delene, over hodet.

4. Håret som ved siste punkt var delt i to, altså den første hestehalen, skal samles i en ny hestesko, og påfølgende hårstrikk.

5. Hestehalen som lå over hodet, hestehale nummer to, legges nå tilbake, og deles i to. Hestehalen i punkt fire legges nå over hodet.

6. Deretter gjentas prosessen ved å lage en ny hestesko av de to delene av håret som henger ned. Fortsett slik til enden av hårfestet. Her bygges altså frisyren av mange hestehaler.

7. Når du har kommet til enden av hårfestet fortsetter du prosedyren samme prosedyre, denne gang uten hesteskoen. Når du kommer til enden av håret, bruker du et hårstrikk for å feste siste hestehale, og et for å feste hele fletten.

For en mer “rufsete” look, trekker du ut litt hår av hver lokk. Det skaper volum. Ønsker du en mer elegant versjon, kan fletta festes med spenner.

Tvinnet twist

Slik gjør du:

1. Start med å tuppere toppen av håret, på begge sidene av skillet, og på baksiden. Dette gjøres for å få mer høyde på frisyren.

2. Børst deretter det tupperte håret med en kam, for å skjule tupperingen.

3. Ta deretter tak i en del av håret på den ene siden av skillet. Mengde bestemmer du selv, men du kan for eksempel ta mengden halvveis til øret. Mengden hår deler du i to, tvinner du til du har en tvinnet flette som rekker til omlag midten av bakhodet.

4. Fest foreløpig med en spenne, eller be noen holde den for deg.

5. Gå deretter over til andre siden av hårskillet, og gjenta prosessen. Når du har to tvinnede fletter som møter hverandre på midten av bakhodet, skal disse festes i et strikk.

6. Gå tilbake til siden du startet å tvinne. Legg det resterende håret i den allerede tvinnede fletten, og tvinn denne på samme måte som i punkt 2.

7. Prosessen gjentas på andre siden av skillet, og når de to tvinnede flettene møter hverandre på midten av bakhodet, fester du også disse med en strikk.

8. Delen du tvinnet til slutt løfter du bak, og over, delen du tvinnet først, slik at de festes sammen i en liten “knute”.

9. Håret som nå henger nedover fra begge de tvinnede fletter samler du, og deler dem deretter i to på midten. Herfra kan du nå lage en fiskebeinsflette ved å ta litt hår fra høyre side over på motsatt side. Videre tar du en del av håret fra venstre side over på høyre. Gjenta - og du vil etter hvert få ei superfin fiskebensflette.