Dyrevernalliansen advarer: Disse sminkemerkene tester fortsatt på dyr

– Dyretestede produkter har enten blitt testet som ferdig produkt, eller har ingredienser som er testet på dyr. I de mest smertefulle forsøkene, kan dyrene få skrapet opp huden, og påført stoffer som skal testes. I andre forsøk får de stoffene påført i øynene, eller blir tvangsfôret. Det er pålitelig og trygt å teste stoffer uten å bruke dyr, forteller kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Efskind.

For at du som forbruker skal kunne unngå å bruke merker som testes på dyr, har Dyrevernalliansen laget en rød- og en grønn liste.

– Listene oppdateres fortløpende, ofte flere ganger i uka, etter hvert som vi får inn ny info. Vi har samarbeid med andre dyrevernsorganisasjoner i andre land, så vi får siste nytt hele tiden, sier Efskind.

Følg trd.by på Facebook

Sendt en Insta-melding du angrer på? Slik sletter du den!

Må signere juridisk bindende dokument

For å bli godkjent på den grønne listen, over merker som ikke tester på dyr, krever Dyrevernalliansen en skriftlig garanti på at ingen ingredienser, råmaterialer eller produkter fra merket tester på dyr.

Produkter eller merker med uthevet skrift på den grønne listen er spesielt anbefalt, fordi de oppfyller de strenge kravene til det internasjonale merket Go Cruelty Free, som ifølge Dyrevernalliansen er den strengeste policyen på dyretesting i verden.

– For å komme på den grønne lista må du skrive under et juridisk bindende dokument på at selskapet ditt ikke tester på dyr eller betaler noen andre til å gjøre det for deg – også andre steder i verden. Det gjelder både ingredienser og ferdig produkt, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

Kaja Efskind i Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevern

– De uten policy om å ta hensyn til dyrene kommer på rød liste

Organisasjoner som ikke kan gi en slik garanti, eller ikke svarer på gjentatte forespørsler, settes på den røde listen, som består av produkter Dyrevernalliansen anbefaler forbrukere å unngå.

– De som ikke har noen policy om å ta hensyn til dyrene kommer på rød liste. Men det betyr ikke nødvendigvis at de ikke tester på dyr, det betyr at de ikke har villet skrive under på det, eller svart oss på våre henvendelser, sier Efskind.

Om det er noen som er verre enn andre, er ikke så lett for Dyrevernalliansen å si, grunnet manglende datagrunnlag.

– De på rød liste vet vi generelt lite om, siden de ikke vil snakke med oss. Når de ikke vil bekrefte noe annet, anbefaler vi forbrukere å kjøpe andre produkter, begrunner Efskind.

Forbud mot dyretesting av kosmetikk i EU

– Hvorfor er det slik i 2017 at merker fortsatt tester på dyr? Er det nødvendig, eller finnes det alternative metoder?

– Det handler mest om tradisjoner, at man er motvillig til å gå bort fra det man er kjent med. Og det er enkelte land som krever dyretesting i produktene sine før de tillater at det selges på markedet i det landet. Her i EU og EØS har vi forbud mot dyretesting av kosmetikk. Vi er med i Cruelty Free International som sender folk til Kina for å lære opp kinesiske forskere i hvordan man bruker alternative metoder, svarer Efskind.

Forbudet mot salg og markedsføring i EU gjelder for hele produksjonsprosessen – også ingredienser og råmaterialer. Likevel finnes det en åpning som gjør at noen av merkene kan fortsette med det.

Ifølge Efskind kan for eksempel en maskara som selges i Norge være fri for dyretesting, mens en øyeskygge fra samme merke som selges i USA kan ha vært testet på dyr.

– Forbudet gjelder også kun for kosmetikk som kom på markedet fra og med 11. mars 2013. Kosmetikk som allerede finnes på markedet vil fremdeles kunne markedsføres og selges. Det som er viktig å merke seg, er at kosmetikk fortsatt kan testes på dyr utenfor EU, dersom produktene også selges utenfor EU, sier kommunikasjonsrådgiveren.

21 geniale treningsapper du må ha

Spesielt anbefalte merker på den grønne listen, per dags dato:

Aubrey Organics

Badger Balm

Bulldog Natural Skincare

Burt’s Bees

Dr. Bronner’s Magic Soaps

Ecoleaf

Ecover

Faith In Nature

Jason Natural Cosmetics

Kiss My Face

Lily Lolo

Method

Mineral Fusion

Montagne Jeunesse

Pai Skincare

Paul Mitchell Systems

Preserve

Pureology

Suki

The Body Shop

Urban Decay

Et utvalg av merkene som per dags dato er oppført på den røde listen:

Aquafresh

Axe

Biotherm

Blistex

Chanel

Chloe

Clarins of Paris

Clearasil

Clinique Laboratories

Dior

Dolce & Gabbana

Dove

Essie

Eucerin

Garnier

Got2b

Herbal Essences

Johnson & Johnson

Lacoste

Libero

Libresse

Listerine

L’Oréal

M.A.C. Cosmetics

Mary Kay

Max Factor

Maybelline

Natusan

Nivea

Nuxe

Pampers

Pantene

Redken

Revlon

Schwarzkopf

Veet

Wella

Yves Rocher

Den fullstendige listen over merker på den røde listen kan du se her. Der kan du også lese begrunnelsen for hvorfor de enkelte merkene er oppført.