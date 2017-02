Kjedelig hjemme? Disse 10 interiønyhetene koster under 500 kroner

Se alle bildene i galleriet over.

1. Deilig dystert.

Plommefargen er rett og slett herlig, og vi kan ikke få nok av den denne sesongen. Det er kanskje ikke så vanskelig å skjønne hvorfor. Denne vasen fra Kâhler glir fint inn i de fleste hjem.

2. Bohemsk sommer

Den bohemske trenden vil ikke slippe tak, og takk for det! Både vesker, stråhatter og lingende er statement detaljer som gir den uperfekte, laidback looken vi ønsker oss akkurat nå.

3. Naturlig vakkert

Naturelementer ser ut til å ha kommet for å bli, og vi klager ikke. Denne sesongen drar mange designere trenden hakket lenger ved å tilføre detaljer som gull. Resultatet er kule kontraster som gjør mye ut av seg.

4. Rustikk, vintage chic

Ja, vi elsker det slitte og uperfekte. Detaljer som gamle flasker, blomstrede stoffer og rustede lamper er fortsatt ting vi tar inn i hjemmet med den største glede.

5. Gå for gull

Skal vi tro ekspertene er gull på topp i år, og det gjelder å omfavne trenden mens den finnes. Detaljer som lamper, lysestaker og vaser er perfekte for oss som ikke er modige nok til å dra trenden helt ut...

6. Lekne løsninger

Vi skal ikke ta oss selv (eller hjemmene våre) så alvorlig lenger. Nå ønsker vi lekne detaljer som gir glede og energi!

7. Scandinavian cool

Tenk at denne trenden har fått sitt eget, amerikaniserte begrep. Amerikanerne har omfavnet trenden for fullt, selv om vi kanskje beveger oss over til andre verdenshjørner. En ting er iallfall sikkert; vi kan alle lære av ekspertene og mixe ulike trender. Skandinaviske detaljer utgjør en fin kontrast til både retro, etniske, og typisk chic deluxe- elementer.

8. Minimalisme er fortsatt et "must"

Vi innrømmer det gjerne først som sist: selv om trendene blir stadig mer over the top, er det noe herlig med de rene, minimalistiske formene. God design går aldri av moten - så invester i en fin vase eller et møbel som gjør seg i lang tidl.

9. Blått er hot

Det er ikke mange år siden blått ble kåret til årets farge, og fargen blir stadig mer populær. Grunnfarger forsvinner sjeldent helt ut av trendbildet, så invester i materialer i nyanser som passer til det meste.

10. Personlig preg

I år skal vi sette enda større preg på hjemmet enn tidligere. Tenk kule (og gjerne uventede) detaljer som ananas, kaktuser og dyrefigurer.