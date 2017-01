Denne øya vil vi besøke akkurat nå

Det er høyt trykk hos Ticket i Trondheim akkurat nå. Januar er den måneden der flest bestiller reiser og det er tydelig at de aller fleste er ute etter en reise til solen. Bra vær er en av de viktigste faktorene ved valg av reisemål for de som bor i regionen. Det oppgir 39 prosent av respondentene i Tickets store trending 2017- undersøkelse.

- Lisboa er et reisemål som er superhot akkurat nå. Den store raketten i år er likevel Amsterdam. Uvanlig mange fra vår region søker seg dit i år. Videre er USA populært, da spesielt New York, Florida og Miami, forteller Marianne Beiermann, selgerleder hos Ticket Trondheim.

Hun trekker også fram storbyer som Barcelona, London og Berlin som populære reisemål. Sistnevnte blir spesielt hyppig besøkt i desember, i forbindelse med julemarkeder.

Klassiske alternativer som Gran Canaria, Bangkok, Kreta, Mallorca, Alicante og Phuket holder også koken. En ting er nemlig sikker, og det er at vi velger rimelig tradisjonelt i sommermånedene. Da er middelshavslandene populære, og spesielt Rhodos har tiltrukket mange yngre turister i år.

- Rhodos er nok det reisemålet flest unge tiltrekkes av , og det er spesielt de unge fra 18-23, som reiser sammen med venner som booker seg dit. For de som er fra 25 og oppover er Barcelona som kombinerer shopping og strand et godt alternativ, forteller Beiermann.

Vil på eventyr. Velger du å reise utenfor sommersesongen har utvalget aldri vært mer variert. Beiermann viser til at temareiser er en økende trend, og blant unge er det spesielt eksotiske reiser som slår an.

- Vi selger mange safari-reiser, og ser at eksotiske reisemål som for Asia, øker i popularitet. Juleferien til Gran Canaria blir for mange byttet ut til fordel for Asia, forteller salgslederen.

Book raskt og utenfor fellesferien. Uansett reisemål, er det likevel et tips som aldri slår feil: book billettene i god tid. Jo før du bestemmer deg, jo mer variert er utvalget, og prisen er som regel bedre også.

- Kan man reise utenfor fellesferien, er det helt klart rimeligere å booke ferie uka etter eller før skolestart. Hvis man er så heldig å være enda mer fleksibel, kan tidlig i juni eller begynnelsen av september også være kostnadsbesparende, avslutter Beiermann.

