Det er på tide å finne frem den blå IKEA-posen - det blir nemlig årets it-veske!

Da moteuka for menn gikk av stabelen i Paris i fjor sommer, kunne sjefsdesigner for Balenciaga, Demna Gvasalias, spå at årets mest trendy vesker er store med stor S, og gjerne i vårlige farger som gul og blå.

En stor, blå veske.. Ringer det noen bjeller?

Den blå Arena Creased-Leather Holdall-vesken fikk særlig mye oppmerksomhet på catwalken, muligens fordi den ligner mistenkelig mye på den ikoniske blå Ikea-posen som finnes i de tusen hjem:

Dette er ikke første gang Demna Gvasalias ser til andre for inspirasjon. Før han tok over jobben som sjefsdesigner i Balenciaga i 2015, etter Alexander Wang, jobbet han i Vetements.

Der designet han det som ble et av fjorårets aller mest hypede plagg, som var å se på it-jenter over hele verden.

En gul t-skjorte med det som ligner på det tyske transportfirmaet DHLs ikoniske logo. Det er faktisk vanskelig å se forskjell, så like er de (DHL skal ha godkjent kopieringen).

Den eneste forskjellen er vel kanskje prisen. For mens Vetements DHL-variant koster 2.300 kroner, kan du få en original DHL for en brøkdel av prisen.

Stor prisforskjell

Stor prisforskjell er det også når det kommer til årets it-veske.

For mens Balenciagas blå veske har en prislapp på 12.600 kroner, kan du få en original Ikea-veske for en femmer.

Hvis du ikke allerede har en blå Ikea-pose liggende hjemme i skapet, må du skynde deg.

I sommer meldte Ikea at de i løpet av 2017 lanserer en helt ny Ikea-pose, som er grønn og grå i stedet for gul og blå.

Denne hører til et samarbeid Ikea har gjort med det danske designhuset Hay.

Så da er det vel bare til å legge helgas handletur til Ikea, tenker jeg!

Det er forresten ikke bare menn som skal ha en stor blå veske i sommer, en lignende variant er også med i Balenciagas sommerkolleksjon for kvinner:

