Ny trend herjer på Instagram: Tydelig Madonna-inspirert!

– Madonna var jo den største trendsetteren på 90-tallet, og dette stammer helt klar fra den tiden, sier stylist Siv June Skandsen.

Og det er definitivt ingen hemmelighet at 90-tallet regjerer trendbildet om dagene.

Madonna la sin elsk på disse strømpene både på 80- og 90-tallet, og i dag ligger de gjerne rett over navlen inni boyfriendjeans eller over ankelen i noen kule pumps eller sneakers!

«Do it for the gram»

Denne måten å bære nettingstrømpebuksene på, øker på trendbarometeret på Instagram. Men går man slik på gata, eller er det «for the gram only»?

– Jeg tror det er en god blanding. Enkelte har en edgy stil fra før og kan fint bære et slikt antrekk. Men jeg tror nok at de fleste kanskje har de slik for bildets skyld, og ikke går sånn hele dagen, sier Siv June.

Hvor tror du vi kan se mer av denne trenden utenom på Instagram?

– Akkurat stilen hvor man har strømpebuksen over jeansen, tror jeg nok vi kan se mer av på festivaler hvor man gjerne tør å dra stilen sinn litt ekstra langt, sier hun.

Ta på slike klær i skiftende trøndervær

Trend, ikke mote

Siv June legger vekt på at dette i stor grad er en trend og ikke mote.

Hva er forskjellen?

– Mote er noe som har lang levetid, mens en trend er de små bølgene som kommer med slike ting som denne nettingstrømpetrenden, sier hun.

Hun legger til at trender oppstår mye hyppigere enn før, mye på grunn av sosiale medier.

– Det skal ikke mer til enn at Kendall Jenner poster et bilde med nettingstrømper i pumps, og så har hele verden fått det med seg og bærer den videre.

Tror du dette kommer til å bli mote?

– Til tross for at dette er populært nå, så tror jeg nok ikke folk kommer til å gå med nettingstrømper de neste tre årene!

Overraskende trend

Siv June kaller dette en såkalt «overraskende trend». Den er litt spennende!

– Med slike trender er det ofte de mest innovative og de som er mest opptatt av å henge med som er først ute. Dette betyr dermed ikke at de nødvendigvis liker det så godt, sier hun.

Hun legger til at hovedbefolkningen i seg selv ikke er de som er mest trendy, og må gjerne se noe både to og tre ganger før de kan bestemme seg for om de liker det eller ikke.

– Man kan gå fra «sånn ska eg jaffal ikkje gå!!» til å plutselig gå akkurat sånn noen måneder etterpå og syns det er kjempefint!

Hvordan style den best?

Til tross for at det kan se ut til at det er «over-navlen»-versjonen som flommer over på Instagram, er det andre måter å bruke den trendy strømpebuksen på.

– Jeg syns det er kult med nettingstrømper i noen fine pumps, enten til kjole eller korte jeans, i tillegg er det kult med strømpebuksen inni litt baggy hullete jeans, sier Siv June.

Ville du gått med den over navelen da?

– Personlig ville jeg nok holdt strømpebuksekanten under buksekanten, men dette er helt klart en smakssak!