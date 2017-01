Denne lille dingsen skal sørge for at du ikke får bakrus etter å ha drukket (for mye) vin

Üllo har lansert en liten filterkopp, som de hevder skal spare deg for all fremtidig bakrus etter å ha drukket litt for mye vin.

Hvordan?

Filteret skal ta opp sulfitter i vinen.

Sulfitter er konserveringsmidler som blir tilsatt vinen under bryggeprosessen, slik at den skal bevare farge og smak. Det finnes mange som er allergiske eller intolerante mot disse konserveringsmidlene, så for dem kan jo dette filteret være en gladnyhet - hvis det fungerer.

Sulfittene hemmer også bakterievekst og bidrar til å øke holdbarheten på produkter. Og skal vi tro Üllo, er det disse som gir deg skallebank etter en fuktig kveld ute på byen.

Üllo skriver på hjemmesiden deres at de vil ta vin «back to nature», og da hører ikke konserveringsmidler hjemme.

Den populære nettstedet The Lad Bible (nesten 20 millioner likerklikk på Facebook) har laget en video om filterkoppen, og de går faktisk så langt at de hevder at «du kan drikke en flaske og to, uten å måtte bekymre deg for bakrus dagen der på» - hvis du filtrerer vinen først.

