Ekspert: - Om du vil ned i vekt er dette det første jeg ville ha kuttet ut

- Hvis man er overvektig, eller ønsker å gå ned i vekt, bør du passe deg for energibarer. Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole, til Aftenposten.

Hensikten med de forskjellige typer barer er blant annet å gi energi underveis i treningene, hjelpe med restitusjonen og gi et påfyll av energi før trening. Men en bar kan inneholde flere kalorier enn for eksempel en mosjonist klarer å forbrenne på en trimtur.

- En banan er nok

Jensen mener imidlertid at restitusjonsbarer gir effekt i trening der man har 18 timers pause, de som trener både morgen og kveld.

Ifølge Aftenpostens undersøkelser inneholder en energibar rundt 350 kalorier per 100 gram. Til sammenligning inneholder gulrøtter 35 kalorier per 100 gram og bananer rundt 83 kalorier per 100 gram.

- Hvis du har et ønske om å gå ned i vekt er energibarer det første jeg ville anbefalt å kutte ut. En banan er mer enn nok for vanlige mennesker. Om du ikke spiser noe etter trening og venter til du kommer hjem, så tror jeg ikke du dør av det heller, sier Jensen.

Til trening over en time

Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine, sier at YT energibar er til bruk under trening som varer over en time.

- Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid. Å spise energibar eller drikke sportsdrikk under trening er helt unødvendig om du har spist før trening, og ikke trener lenger enn en times varighet, sier hun.

