Eirin dro verden rundt. Her er hennes beste backpacker-tips!

Fædrelandsvennen-journalist Eirin Margrethe Fidje, har god erfaring med backpacking, etter å ha reist i Sør-Amerika, Australia, New Zealand og Afrika. Hun deler her sine beste insider-tips til deg som skal ut på reise!

#1: Unn deg en god og praktisk sekk

Velkommen til hjemmet ditt de neste månedene – nemlig sekken. Når du skal reise rundt i en ryggsekk i en eller flere måneder, kan du kompromisse med mye rart, men ikke inngå kompromisser som går på kvaliteten eller brukervennligheten på sekken – kun for å spare noen usle kroner.

Selv valgte jeg å bruke min 60 liter store fjelltursekk som jeg allerede hadde hatt i noen år, og egentlig var godt fornøyd med. Passformen var god, den satt som støpt på ryggen min, og kunne utvides med ti liter ekstra ved behov.

Det var bare ett problem: Den kunne kun åpnes i topp og i bunn. Samtidig hadde min reisepartner kjøpt en nyere variant fra Bergans som kunne åpnes hele veien, og jeg var misunnelig på henne i over tre måneder. Fordelen med å gå for sekker av min type, er at man blir veldig flink til å pakke praktisk. Men med hele livet i en sekk, er det kanskje verdt de 2000 kronene ekstra på å kjøpe en ny sekk som er praktisk og enkel, også når den nesten er sprengt.

#2: Ikke dropp vaksinene

Når jeg først er inne på det du ikke skal velge bort, er det ikke mulig å komme bort fra vaksinene. Ja, vaksiner er dyrt, men alternativet er alltid verre.

Ta alle vaksinene du blir anbefalt, lukk øynene når du trekker kortet, og tenk at det er en voksen prioritering. Husk også at noen vaksiner trenger påfyll etter noen måneder, og bør derfor planlegges i god tid før avreise.

#Amazonas var flott, men med over 70 % luftfuktighet og helt sinnsykt mye mygg, var det digg å komme seg til #Lima og et tørrere klima! #amazonjungle #rainforest #Peru Et bilde publisert av Eirin Margrethe Fidje (@frkfidje) tirsdag 15. Mars. 2016 PDT

#3: Spis masse gatemat

En av de nødvendige vaksinene du bør ta er Dukoral, eller andre vaksiner som kan hjelpe mot turistmage. Det er enkelt og greit på grunn av all den fantastiske maten du skal spise på tur!

Mat er kultur, og den mest autentiske maten finner du på gateplan. Om man er fornuftig, litt skeptisk, og bruker luktesansen, vil man sannsynligvis få noen unike og helt ufarlige matopplevelser. Spør gjerne personalet på hostellene om de kan anbefale noen gode steder – sannsynligvis kan de vise veien til skjulte perler utenfor hovedgatene.

Hobbiton, Matamata, NZ. Fant endelig et hus som passer min størrelse da vi besøkte #Hobbiton for ei uke siden I natt går turen videre til Hong Kong! #thehobbit #newzealandnorthisland #backpackerlife Et bilde publisert av Eirin Margrethe Fidje (@frkfidje) torsdag 26. Mai. 2016 PDT

#4: Lakenpose

Denne listen er tross alt ikke en pakkeliste, men en liten gjenstand var til stor nytte for meg personlig da jeg fartet rundt fra hostell til hostell på min tur.

Det er ikke sjelden at man kommer til laken og senger som neppe har blitt vasket etter forrige gjest, og da kan det være veldig fint å trekke fram en lakenpose fra sekken. Selv opplevde jeg et par ganger at det var blodflekker på dynene jeg fikk utdelt, og var veldig, veldig glad for at jeg kjøpte meg en slik pose før jeg dro.

#5: Sokker vs. truser

Igjen – dette er ikke en fullbåren pakkeliste, men man drar gjerne ut i verden med en idé om at man trenger like mange sokker som truser. Det gjør man ikke så lenge man stort sett oppholder seg i varmere strøk. Pakk dobbelt så mange truser som du hadde tenkt, og halvparten så mange sokker som du planla. Som regel går man jo barføtt hele tiden, og det er greit å slippe å vaske undertøy hver uke.

#6: Bestill rom på forhånd

Man føler seg gjerne som en «ekte backpacker» når man drar spontant fra destinasjon til destinasjon, og tar alt som det kommer. Det kan likevel være lurt å forhåndsbestille ei natt eller to på et hostell eller lignende før man kommer til et nytt sted, rett og slett fordi hosteller faktisk kan bli fullbooket de også.

Husk også at dersom et overnattingssted skiller seg voldsomt ut fra andre steder prismessig, og koster bare halvparten, er det sannsynligvis en grunn til det. Det er utrolig mange bra hosteller der ute, men herligfred så mye lugubert det også er.

#7: Ikke stol helt på reisebyråene

Mange backpackere bruker reisebyråer som Kilroy og STA Travels til å sy sammen reisen, og det er det mange gode grunner til. De som jobber der har sannsynligvis vært i flere land enn de fleste, og vet uten tvil hva de snakker om. Ofte kommer de med ideer som man selv aldri hadde tenkt på, og som kan være med på å løfte hele turen.

Likevel – disse reisebyråene tjener alltid penger på at du velger tilleggspakkene nettopp de tilbyr, men det er ikke dermed sagt at pakkene er det beste for deg. Ikke sluk alt rått, men gjør litt research på nett for å se hvilke erfaringer andre turister har hatt med de samme turpakkene som du vurderer å kjøpe.

Dobbeltsjekk også at årstida på reisemålet faktisk tilsvarer greit vær, slik at du unngår norsk høstvær på New Zealand, eller må kjempe mot ekstremvarme i Afrika.

#8: Kjøp myggspray i Norge

Jeg alltid hatt en idé om at alt er så strengt i Norge, og at alt kan kjøpes i sterkere varianter i utlandet. Det gjelder ikke for myggmiddel. Selv dro jeg ut på tur med en olje med 20 prosent av virkestoffet DEET (dietyl-meta-toluamid), og satset på å kjøpe noe sterkere så fort jeg kom meg ut av hjemlandet. Overraskelsen var stor da det viste seg av verken i land som Peru, Brasil, eller flere afrikanske land, var det mulig å få kjøpe midler med mer enn 15 prosent DEET.

Det er altfor, altfor lite, og holder ikke engang til en norsk sankthans. Jeg så i perioder ut som ei kjøttkake på beina, og sto opp om natta for å dusje stikkene i kaldt vann. Fram til nylig, har 20 prosent DEET vært den høyeste tillatte mengden virkestoff i Norge.

Nå har derimot myndighetene slakket tøylene, og både hos apotekene og blant annet Vaksinasjonskontoret i Kristiansand, er det nå mulig å kjøpe myggspray med 50 prosent DEET. Middelet er sterkt og bør brukes i moderate doser, men er helt gull verdt å ha med når man skal inn i områder med mye mygg, særlig der det er fare for malaria eller zikavirus.

#9: Pengebelte

Jeg har aldri gravd så mye oppi buksa mi før, som det jeg gjorde på tur. Men gud, så praktisk det er med pengebelte. Jeg snakker ikke om rumpetaskene som henger på utsiden av shortsen, men de smale lommene som festes under bukselinningen, og som kan gjemme bort både kort, mobil og penger.

Man føler seg ikke så kul de første gangene beltet er på, men etter hvert innser man at ingen tross alt ser at det er der. Pengebelte og jumpsuit er for øvrig en dårlig kombinasjon – noen ganger kan veske også være greit!

Hverdagskost i Afrika #Botswana #Africa #wildlife #backpackerlife Et bilde publisert av Eirin Margrethe Fidje (@frkfidje) onsdag 20. April. 2016 PDT

#10: Flyplassluksus

Flyplasser er ofte mer enn bare taxfree og harde ventebenker – de kan også være arenaer for at backpackere kan unne seg litt luksus. Etter noen uker med halvkalde hostell-dusjer, gjerne med en makstid på to minutter, er det greit å vite at de fleste større, internasjonale flyplasser faktisk har garderober med dusj som passasjerene ofte kan benytte seg av gratis.

Om ventetida på flyplassen blir lang, kan man rett og slett bruke tiden til å freshe seg litt opp i en varm dusj. Ikke minst bør gjerrige backpackere også være obs på at mange suvenirbutikker ofte stiller med smaksprøver, og at disse er til for å spises.

For vår del gikk en flere timer lang mellomlanding i Bogota, Colombia svært raskt ettersom vi gikk fra butikk til butikk og inntok colombiansk kaffe og sjokolade fra vi kom til vi dro.

#11: Skriv reisedagbok

Mens du er på tur og lever i nuet, er det fort å tenke at man aldri kommer til å glemme opplevelsene underveis. Inntrykkene er så sterke og høydepunktene er så mange, og du skal huske alt til du blir gammel.

Så går månedene, plutselig har det gått et år, og så blir faktisk turen et stadig fjernere minne. Hva het egentlig den koselige, meksikanske landsbyen hvor dere spiste så gode kyllingspyd rett fra grillen? Hvor i Afrika var du da du fikk se neshorn på nært hold, eller sov under åpen himmel langs en elv?

I dag er jeg utrolig glad for at jeg skrev reisedagbok regelmessig under min tur. Noen dager skrev jeg fire linjer, andre dager skrev jeg fire sider. I dag er det utrolig fint å kunne dra fram boka som nå er fylt med tekst, billetter, avrevne brosjyrer og sedler fra fjerne strøk. Jeg kan le av ting jeg egentlig hadde glemt, og skal definitivt vise den fram til barnebarna når den tid kommer.

Husk limstift og mange penner!

Dette skjedde i dag!! Nå er livet mitt nesten komplett #Namibia #skydiving #backpackerlife Et bilde publisert av Eirin Margrethe Fidje (@frkfidje) mandag 11. April. 2016 PDT

#12: God tur!