Slik lager du julens hotteste slipsknuter

- Windsor-knuten er den man bør kunne, både enkel og dobbel. Det er en knute som brukes mye, sier Jørgen Anzjøn Holbø, daglig leder i Bertoni Trondheim, til trd.by.

Populært med jordfarger

Julen er rett rundt hjørnet, og da skulle man kanskje tro at de fleste går for et rødt slips, men den trenden er i ferd med å endre seg.

- Det går mye i jordfargede slips nå, det selger vi mye av. Alt fra lys beige til mørk brun, det går også mye i burgunder, sier han.

Han påpeker at menn også har blitt litt tøffere når det gjelder å velge slips.

- Det er ikke så konservativt som det har vært tidligere. Folk tør å ta de litt sprekere variantene, sier han.

Gjengen på Bertoni merker at flere og flere begynner å lære seg å knyte slips.

- Jeg har jobbet her i 12 år og det har skjedd mye siden den gang. Før knøt jeg kanskje halvparten av slipsene for kundene, men nå gjør jeg det nesten aldri lenger, sier han.

Dette kan ødelegge slipset

- Er det en type slips man absolutt ikke bør gå for?

- Jeg føler det viktigste er å ha slips, men det må selvfølgelig ikke være for kort og man må ha en ordentlig knute. Vi tar gjerne et lynkurs med kundene våre, for det er bedre at de kan det enn at slipset henger ferdig knytt i skapet. Knuten skal helst tas opp etter hver gang det brukes, ellers kan slipset bli ødelagt, sier han.

- Er det noen regel på om man skal ha sløyfe eller slips i jula?

- Det er ikke noen regel på det, men vi merker at slips har tatt mye over i det siste. Sløyfer selger vi mer til galla og høytidelige anledninger, også til nyttårsaften, sier han.

Populært med pyntenål

Jørgen påpeker at slipset og lommetørklet ikke skal være i samme mønster eller helt like farger.

- Og man skal ikke prøve å brette tørklet fint sammen, det er bare å plassere det litt tilfeldig i lomma, sier han.

Det mest populære på dressfronten i år er en liten pyntenål, en såkalt lapel pin, som festes på dressjakken. Slik Jørgen har gjort her:

Enkel Windsor

- Dette er en av slipsknutene som er enklest å lære seg, sier han.

Slik ser den ut:

Slik lager du den:

Dobbel Windsor

- Dette er en helt tradisjonell dobbel Windsor. Den er veldig enkel å lære seg, på lik linje med en enkel Windsor, sier han.

Slik ser den ut:

Slik lager du den:

Prince Albert

Hvis man skal ta steget videre, anbefaler Jørgen folk å prøve Prince Albert-knuten.

- Den er det en liten ekstra detalj på som gjør at den skiller seg ut, men den er fortsatt veldig enkel, sier han.

Slik ser den ut:

Slik lager du den:

Van Wijk

- Denne er ganske enkel, og den er den samme som Prince Albert, bare at man tar en ekstra runde, og da blir knuten litt større også, sier han.

Slik ser den ut:

Slik lager du den:

Plattsburgh

- Denne er veldig grei å knyte, og den minner litt om en dobbel Windsor, men den har en litt finere v-form og ligger mellom de to Windsor-knutene i størrelse, sier han.

Slik ser den ut:

Slik lager du den:

Trinity

- Denne heter Trinity og er en av de vanskeligere knutene, og den kan ta litt tid å lage. Men det er utrolig praktisk å se video på Youtube om hvordan man gjør det, samtidig som man knyter selv. Da kan man trykke på pause og gjøre det steg for steg, sier han.

Slik ser den ut:

Slik lager du den: