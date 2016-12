16 jenter som har imponert oss i 2016

1. Pernilla Linn (23) som åpnet seg om bulimi

Pernilla Linn, som har fortalt om sin historie med bulimi og hvordan hun kom seg dit hun er i dag.

- Jeg spiste alt jeg kom over, samme hva det var. Jeg vet ikke grunnen til at jeg ikke fikk til å stoppe å spise, men det var flere ganger jeg hadde så mye mat i magen, at jeg nesten ikke klarte å gå. Da fikk jeg panikk og angst for at jeg skulle legge på meg, og derfor kastet jeg det opp igjen, sa hun.

Hun har også sagt sin mening om den «perfekte kroppen» i et leserinnlegg på trd.by.

- Vi er alle forskjellige på utsiden, og det finnes virkelig ikke noe som heter den perfekte kroppen, eller det perfekte utseendet. Vi er alle vakre på vår egen unike måte, uansett om størrelsen på buksa viser XS eller XXL. Den vakreste kvinnen i mine øyne, er hun som bærer kroppen sin med stolthet, sa hun.

2. Ida (12) og Sofie (12) som har over 20 000 følgere på Instagram

Ida Wold og Sofie Holstdahl er begge aktive i "Malvik turn og RG" og trener sammen fire ganger i uka. For et år siden fikk hver av jentene sin egen Instagram-konto. Der deler de videoer av seg selv når de turner.

- Vi legger ut en ny video nesten hver dag for å inspirere andre til å begynne med turn.

Til sammen har de nå over 20 000 følgere på kanalene.

- Det er veldig artig at så mange følger oss, sier de.

Les hele saken her.

3. Sandra (19) som jobber i et mannsdominert yrke

Mens alle vennene til Sandra Åberg Kristiansen går høyere utdanning, er hun på siste halvår av sin lærlingetid som elektriker. For Sandra var det aldri tvil om at dette var det rette.

- Jeg ville aldri ha valgt annerledes, sier 19-åringen.

Les hele saken her.

4. Helene Dalland (36) som tok grep da ei jente ble mobbet på bussen

Helene Dalland (36) satt på bussen i en by i Trøndelag, som etter en stund plukket opp skoleelever. Etter hvert oppdaget hun en gjeng med gutter som plaget ei 12 år gammel jente. 36-åringen gikk først og pratet med guttene, og forholdt seg helt rolig da hun forklarte dem at de var tre mot en.

Dalland satte seg så ned sammen med «Stina» for å prate med henne, og tilbydde henne godteri. Etterpå pratet hun med moren, og inviterte dem hjem til seg og sønnene.

Les hele saken her.

5. Nora Fredagsvik (25) som var åpenhjertig om spontanaborten

Nora Fredagsvik (25) følte seg dum fordi hun sørget over barnet hun mistet i spontanabort.

- Vi har blitt flinkere til å snakke om deperesjon og angst og slike ting, men på dette punktet har vi fremdeles en del å gå på. Det er fortsatt slik at vi skal holde graviditeten for oss selv inntil det har gått 12 uker. Det synes jeg er helt håpløst, sier Nora Fredagsvik, også kjent som bloggeren bak Fitnessnora.

Les hele saken her.

6. Anniken (24) som fikk A i alle fag

Anniken Gaka Tronstad (24) hadde karakterene 3 og 4 på videregående. Da hun flyttet til California fikk hun A i alle fag.

- Folk trodde alltid jeg var den blonde og dumme. Det var ufattelig godt å vise at de tok feil, sier hun til trd.by.

Les hele saken her.

7. Nicole (20) som jobber for flere av verdens største motehus

Trondheimsjenta Nicole Sunde (20) ble oppdaget som 14-åring. Nå har hun jobbet som modell for både Marc Jacobs, Maybelline, Elie Saab og flere.

Les hele saken her.

8. Therese (20) som kom ut av skapet på TV

I NRK-serien «Ut av skapet» møter vi stjørdalingen Therese Thyholt Henriksen som lenge holdt på hemmeligheten om at hun er lesbisk. I TV-serien åpner hun seg opp.

- Hvis en slik serie hadde kommet ut da jeg var yngre, ville den kanskje ha hjulpet meg til å komme ut tidligere, fortalte Henriksen til trd.by.

Les mer om det her.

9. Linda som er åpen om sin sjeldne sykdom

Linda Dahle er én av 100 personer i Norge med den lite omtalte sykdommen Hereditært angioødem (HAE).

- Sykdommen er så sjelden, det er ikke alle som forstår at jeg faktisk er syk. Når man lever på sidelinjen slik jeg har gjort, setter man ekstra pris på de små øyeblikkene. Jeg fokuserer ikke på det negative, og prøver å ha det bra og ha kjærlighet til livet, sier hun.

Les hele saken her.

10. Ingeborg som delte dette ungdomsbildet av seg selv på Facebook

Trenden med å legge ut ungdomsbilder av seg selv på Facebook tok helt av i høst, og daglig fyltes feeden opp med glimtskudd fra det glade 70-80-90-tall.

Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten og styremedlem i PEN (organisasjon for ytringsfrihet), publiserte et bilde som skilte seg betraktelig ut.

Les mer om det her.

11. Carina Elisabeth (30) som oppfordrer alle til å elske kroppen sin

Carina Elisabeth Carlsen, også kjent som "Fifi von Tassel", hatet kroppen sin så mye at hun tidligere ville ta sitt eget liv. Nå er hun både vernepleier, feminist, burleskartist og det hun kaller en kroppspositivist. Hun har flere ganger stått frem i media i dristige antrekk og oppfordret andre, både kvinner og menn, til å elske seg selv og kroppen sin.

- Jeg spiser cupcakes og danser på badevekta. Noen hater det, andre elsker det, sier hun.

Les hele saken her.

12. Merethe (21) som vil fjerne tabu rundt stomi

Merethe fikk stomipose allerede som 16-åring. Hun har valgt å kalle posen for "Lykkeposen", siden hun ble lykkeligere etter at hun fikk den. Hun opprettet hashtaggen #livetmedstomi for å hjelpe andre.

- Jeg fikk så bra respons. Det er veldig få som deler så personlig som jeg gjør. Flere har kontaktet meg som akkurat har blitt operert, eller som har vært til vurdering og forteller at jeg hjalp dem til å ta valget, sier hun.

Les mer om Merethe her.

13. May Britt (33) som bruker fjeset sitt som lerret

May Britt Mili Vada, som går under navnet ReallyMili, legger ut de mest utrolige sminkelookene på Youtube og Instagram. Hun har mange år bak seg som kunstner, men da interessen dabbet litt av, bestemte hun seg for å skifte lerret.

- Jeg begynte å sminke meg selv og lære meg masse om sminke. Jeg ble også sertifisert som make up-artist, og begynte å legge ut bilder på Instagram og videoer på Youtube, sier hun.

Se flere av sminkelookene til May Britt her.

14. Lena (15) som har over 20 000 følgere på YouTube

Lena Holmestad Rømo fra Trondheim har lenge vært langt opp på topplista av bloggerne i Trondheim. Nå har hun lagt bloggen på hylla, og velger heller å være mer aktiv på YouTube-kanalen sin.

Der går hun under navnet «Lena Redmo». Hun har hatt kanalen i over tre år, og på det meste har hun fått 140 000 visninger på én video.

- Jeg bestemte meg for at det var litt mye å fokusere på blogg og YouTube. I stedet for å gjøre begge halvveis, ville jeg satse fullt på YouTube, sier hun til trd.by.

Les hele saken her.

15. Amilie (13) som tok historisk norsk medalje i taekwondo

Amilie Brevik tok Norges aller første medalje i et kadett-EM i taekwondo i september. Til daglig trener hun seks dager i uka på Tong-Ir taekwondo klubb i Trondheim. Drømmen hennes er å delta i OL.

- For å komme dit må jeg stå på og trene hardt, sa 13-åringen til trd.by da vi intervjuet henne før kadett-EM.

16. Randi som oppfordrer alle til å «Gi litt mer faen»

Jeg leser daglig blogger der jenter skriver at de har kjøpt en sunnere olje, sunnere sjokolade og kun har spist ett måltid i dag, som inneholdt kylling - and that's it. Alle som blogger må tenke på hvilke signaler dette kan gi. For hva ønsker de å oppnå med å fortelle at de kun spiste ett måltid med kylling?

Og hva med helgene? Det var ikke mange som skriver om at de tok seg en fest, spiste smågodt eller potetgull.

Jeg tror en god resept på et godt liv er å gi litt mer faen.

Les hele leserinnlegget her.