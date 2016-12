16 gutter som har imponert oss i 2016

1. Amund (17) som oppfordrer flere menn til å teste seg for kreft

Amund Rotbakken Gundersen har gjennomgått fem hjerneoperasjoner, mistet bevegelsen i beina og hatt flere runder med cellegift. Med sin bakgrunn ønsket han å bidra til at flere menn sjekker seg for kreft og følger med på helsen sin. Derfor satt han seg et mål om å samle inn 90.000 kroner under Movember-aksjonen.

Les hele saken her.

2. Matthias (27) som hvert år går inn i rollen som «Brittany Fierce»

Matthias Maik Herold, som også er kjent under navnet «Brittany Fierce», forteller i denne saken om hvordan han fant den «andre siden» av seg selv, og om hvordan det er å gå inn i rollen som kvinne.

3. John Freddy (31) som gamet for Kreftforeningen

Mellom 2012 og 2014 mistet John Freddy Jakobsen (31) foreldrene sine til kreft. Derfor holdt han og kompisene livestream i 48 timer til inntekt for Kreftforeningen i november.

Se resultatet av gamingen her.

4. Ruben (21) som imponerte stort i Counter-Strike

I 2012 droppet Ruben (21) ut av skolen for å leve av dataspill - i oktober vant laget hans over to mill. kroner i Russland.

Les hele saken her.

5. Audun (24) som hjelper selvmord-etterlatte

I april 2013 fikk trondheimsgutten Audun Østvik en beskjed han aldri kommer til å glemme. Hans eldre søster ble funnet død utenfor leiligheten sin. Hun hadde tatt sitt eget liv.

Les hvordan han hjelper andre etterlatte her.

6. Fredrik Johansen (25) som blogger om livet med asperger syndrom

25-åringen har valgt å blogge om sitt liv med asperger for å opplyse folk og bygge ned fordommer.

Les hele saken her.

7. Andreas (15) som imponerte plateselskapene i «The Stream»

Andreas ”Adrees” Estenstad lastet opp låten ”Faded Away” på hjemmesiden til musikkonkurransen i vår, og fikk raskt plateselskapenes oppmerksomhet. 15-åringens låt ble blant de 100 mest avspilte sangene på thestream.no, og han ble dermed blant deltakerne som fikk konkurrere om en platekontrakt.

Les hele saken her.

8. Are (17) som sang med Karpe Diem

Are Kjeldsberg Skauby ble dratt opp på scenen under Olavsfestdagene da Karpe Diem var på scena, som er favorittbandet hans. Der fikk han synge «Spis din syvende sans», noe som vi synes er veldig kult!

- Jeg har aldri vært med på noe lignende før. Det var helt fantastisk, sier Are til trd.by. Les hele saken og se video her.

9. Joakim (18) som åpnet seg om kjønnsbytte

Da den nye lovendringen om å bytte kjønn uten operasjon tredde i kraft, var Joakim Schjetne Øritsland fra Trondheim raskt ute med å søke. Joakim er født jente, men har lenge følt seg som en gutt.

- Jeg har lenge følt at jeg ikke passet inn i boksen «jente», men det var først for to år siden at jeg skjønte at det var for at jeg er gutt. Jeg bare levde som en jente for at jeg ikke visste at noe annet var mulig, sa han til trd.by i sommer.

10. Espen (25) som fikk forfatterdrømmen oppfylt

Espen Bjørge Mjønes har Downs syndrom, men det hindrer han ikke i å være aktiv, og ikke minst kreativ. Den store drømmen hans var å bli forfatter, noe han nå har oppnådd. Han har gitt ut boka «Twin Brothers feirer jul i Paris».

- Da jeg var ni år ble jeg intervjuet på tv, og journalisten spurte hva jeg ville bli når jeg ble stor. Da svarte jeg forfatter med en gang. Jeg elsker å skrive, sa Espen til trd.by. Les hele intervjuet her.

11. Anders (28) som hjelper folk med nedsatt hørsel

Anders Haave (28) er født med nedsatt hørsel, noe som har ført til flere utfordringer både på skole og i jobbsammenhenger. Nå holder han foredrag for å bevisstgjøre arbeidsgivere på utfordringer man møter med nedsatt hørsel.

- Jeg forteller om mine jobbsituasjoner, og hva en kan forvente av tilrettelegging. Mitt første utgangspunkt her er at du ikke kan forvente noe, sier han i dette intervjuet.

12. Stian (27) som jobber opptil 12 timer dagen - og gikk ned i vekt

Denne inspirerende fyren eier tre selskap, men har likevel klart og vært dedikert nok til å spise sunt, trene og gå ned i vekt som et resultat. På åtte måneder gikk han ned 22 kilo.

- Det er bare å gjøre det, rett og slett bite i det sure eplet. Det går mye på det mentale. Du kan hvis du vil, forteller Stian, som opprinnelig er fra Bergen. Les om han her.

13. Emil "Valhalla" Meek

MMA-utøver Meek som imponerte alle og vant i UFC-debuten i desember. Les mer om Emil her.

14. Kortvokste Jørgen Svane som søkte etter drømmejobben på Facebook

Kortvokste Jørgen Svane fra Steinkjer har møtt mye motstand i sin søken etter drømmejobben som lastebilsjåfør. Men etter et ærlig Facebook-innlegg fikk han enorm respons.

- Det helt utrolig hvor mange som har tatt initiativ for å hjelpe meg. Responsen har bare vært positiv, og jeg har fått mange tips om firmaer som søker etter sjåfører. Jeg har også blitt oppringt av et firma i Oslo, som vil møte meg. Så jeg tenker å kjøre nedover for å møte dem om ikke så lenge, sa Svane til trd.by i januar.

15. Roseborg-gutta

Rosenborg ble først til å vinne the double to år på rad! Se alle gratulasjonene til laget her.

16. Mats (17) som vil hjelpe andre mobbeofre

Mats Vestvik (17) ble mobbet hele barndommen.

- Hvis jeg skulle gått tilbake hadde jeg gitt faen i alle. Jeg hadde kjørt mitt eget løp, for jeg ser hvor langt jeg er kommet nå. Hadde jeg visst det da, hadde jeg vært meg selv fra starten av og ikke prøvd å være som alle andre, sier han.

Les hele saken her.