Disse digge frokostene kan du lage med havregryn

Havregryn er billig, sunt og enkelt. Men det er ikke alltid like lett å være så kreativ på morgenkvisten. Her er noen oppskrifter på hva du kan bruke det gylne kornet til. Disse oppskriftene kan du planlegge, og sparer deg mye tid på morgenen når er for trøtt til å lage noe avansert.

Følg trd.by på Facebook

Overnight oats

Dette lager du kvelden før, og sparer deg mye tid om morgenen. Dette er rett og slett havregrøy som lager seg selv over natten.

Her er oppskrift:

1 dl melk

1 dl yoghurt

1,5 dl havregryn

Søtning som kanel, vanilje eller sukker

Bland alt sammen i ei krukke eller skål, og la det stå over natta.

Havregrynsgrøt

Koker du opp havregryn med vann og melk, får du havregrynsgrøt. Tilsett sukker, kanel og smør så får du en skikkelig smaksvinner. Du kan også tilsette bananbiter, eplebiter eller appelsin for å krydre det opp litt.

Her er oppskrift:

3 dl vann

1,5 dl melk etter ønske

1,5 dl havregryn

Litt salt

Kok opp havregryn med vann, og hell oppi litt etter litt med melk. La det koke i noen minutter.

Bananpannekaker med havregryn

Bananpannekaker kan du lage i mange varianter, og bananen gjør pannekakene søte, mens havregrynen gjør de mer fyldige.

Her er oppskrift:

2 godt modne bananer

2 dl havregryn

1 ss vann

2 ts bakepulver

Kardemomme (kan sløyfes)

Bland alt sammen i en bolle, og la det svelle i noen minutter før du steiker det på middels varme.

Müsli

Müsli kan lages i mange varianter, og her kan du tilsette bær, frø og søtning etter eget ønske.

Her er oppskrift:

150 gram nøtter (hasselnøtter, mandler, cashewnøtter etter ønske)

250 gram havregryn

75 gram solsikkefrø

35 gram sesamfrø

3 ss olje (raps eller kokos for eksempel)

6 ss honning/agave

Bland alt sammen i en bolle, og stek i ovnen på 200 grader i cirka 15 minutter.

Havrerundstykker

Perfekt til helgefrokosten!

Oppskriften er hentet fra brød og korn :

5 dl lettmelk eller vann

1 pk gjær

4 ss olje

2 ts sukker

1 ts salt

1 ts malt kardemomme

3 dl havregryn

650 g hvetemel

Bland først gjæren sammen med lunket melk/vann. Tilsett det tørre, og la det heve til dobbel størrelse. Form til rundstykker (ca. 12 stk), og stek på 220 grader i ca. 10 minutter.

Smoothie med havregryn

Glad i å drikke frokosten din? Da er nok denne noe for deg! Denne smoothien inneholder både banan og havregryn, og gir nok til et glass.

Oppskriften er hentet fra Millas mat :

1 banan

To til tre isbiter

Et porsjonsbeger med din favorittyoghurt

Fire spiseskjeer havregryn

Halvannen dl melk

Ha alt i en blender, og kjør det godt.

LES OGSÅ: 13 sunne matretter med kun tre ingredienser

Havrekjeks

Kjeks til frokost? Ja, hvorfor ikke! Spesielt når de er så sunne som disse. Tre ingredienser er alt du trenger for å få til disse kjeksene.

Oppskrift:

2 middels store bananer

3 dl havregryn

Søtning eller smak (kokos, kanel eller tranebær f.eks.)

Bland alt sammen, og fordel det på et stekebrett. Stek på 180 grader i cirka 20 minutter.

LES OGSÅ: Kjempegode og sunne retter med søtpotet

Dette er «fy-» og «ja-maten» for treningsglade