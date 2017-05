Syv nettsider som kan redde eksamensperioden din

Er du en av dem som er oppdatert på hver eneste lille detalj fra den siste sesongen av Marvels Netflix-serier, eller som har sett hver episode av Nobel fire ganger?

De tre første kapitlene av pensumboka er fulle av notater og markeringstusj, mens de atten siste ikke har blitt rørt siden de kom fra trykkeriet? Eksamen nærmer seg for alvor med stormskritt, og det er på tide å angre på alt du ikke har gjort de siste to månedene.

Men fortvil ikke, kjære studenter! Vi har lett nettet rundt etter de beste nettsidene og appene for å få deg gjennom skippertaksukene som ligger foran deg.

PS! Alle nettsidene og appene er selvsagt gratis å bruke, vi vet hvor stramt studentbudsjettet er.

Følg trd.by på Facebook

Facebook-avhengig?

Klarer du ikke å la være å sjekke Facebook hvert femte minutt når du skriver oppgaver? Ikke vi heller. KeepMeOut er en gudegave for sånne som oss. Fyll inn adressen på nettsiden du ikke bør besøke så ofte, og så vil KeepMeOut blokkere tilgangen til siden etter kriterier du selv setter opp.

Den er ikke perfekt, men den vil gi deg en ekstra nudge når du av rein og skjær vane beveger deg inn på Facebook for andre gang i løpet av fem minutter.

Avhengig av å huske nøyaktig hva professor sa om eksamen?

MicNote er perfekt for deg som er litt manisk når det kommer til å få med deg alt professor sier i forelesningen (eller eventuelt journalist-spirene blant dere). Åpne opp appen og trykk «record», og ta ekstra notater der det trengs.

Notatene markeres automatisk med tidspunktet i lydopptaket, og på den måten kan du enkelt finne tilbake til de viktigste seksjonene av forelesningen. Husk å dobbeltsjekke med professor at de synes at det er greit at du tar opp lydopptak! Sjekk også ut Dragon Dictation for de gangene du ikke orker å skrive notater.

Nå øker studiestøtten... og du kan kjøpe 361 meter med dopapir for pengene

Crazy catlady?

Sliter du med motivasjonen? Elsker du katter? Written Kitten viser deg et søtt bilde av en søt kattunge som belønning for hvert hundrede ord du skriver.

Presentasjonen som gir deg en A

Er eksamen en presentasjon av arbeidet ditt? Prezi er allerede blitt en gammel kjenning for noen, men fremdeles hundre ganger bedre enn Powerpoint-presentasjonene vi har sett altfor mange varianter av før. Prezi er en nettside som lar deg lage enkle, grafisk pene og mer interaktive presentasjoner.

LES OGSÅ: - Når Obama har tid til å trene hver dag, så har en student også det

Språkstudent?

Quizlet er for alle dere som liker å studere slik de gjør i amerikanske college-filmer (Legally Blonde er forresten fantastisk motivasjon, dere!).

Har du en eksamen som involverer identifikasjon av terminologi eller oversettelse av ord? Fyll inn ordene i quizlet og du får dem tilbake som flashcards, quiz og leker, alle designet for å gjøre læringen så enkel som mulig.

Denne presentasjonen om menneskekroppen er et godt eksempel til etterfølgelse. Lei av Prezi? Prøv emaze .

For deg som ikke fulgte med i engelsktimen

Skriver du oppgaver på engelsk? Hemingway Editor hjelper deg å skrive gode, presise og enkle setninger. Setninger som er for lange merkes i gult, mens setninger som er for kompliserte merkes i rødt. PS! Hvis du bare trenger en mer generell, men veldig god, rettskrivingshjelper; prøv Grammarly!

Flytt lesesalen til Hogwarts

Ikke bokstavelig talt. Men hvis du syns at bakgrunnslydene på biblioteket er irriterende og sangene på Spotify er distraherende? Hva med å høre lydene fra biblioteket på Hogwarts eller skogen rundt Rivendell (fra Ringenes Herre). Ambient-mikser er verdt å teste ut når inspirasjonen treffer et nytt bunnivå.

Ikke alt trenger å koste flesk: Du kan spare mye penger på student- og ungdomsbilletter

LES OGSÅ: 9 «life hacks» for deg som er student

Denne artikkelen ble først publisert i november 2016, men vi publiserer den igjen. Den kan jo ha like god nytte nå?