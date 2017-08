Morgentrøtt? Her er radiostjernens beste tips til å komme deg opp grytidlig

Hva kan man gjøre for å få dagens første minutter til å gå litt lettere?

Vi har hørt hva Trondheims radiostjerne, Baard Danielsen, gjør hver morgen. For denne karen har nemlig vekkerklokka på 04.15 hver ukedag. Og det til tross for at han selv kaller seg b-menneske med enorm frykt for å legge seg.

1. Ha system i klærne og ting

- Jeg legger alltid fram alt kvelden før, for å få fortgang i prosessen når jeg våkner. Jeg er i litt zombie-modus og da er det viktig at alt er rett. Legg fram klærne på badet og husk å ha det klart i den rekkefølgen du tar det på deg. Da har du nesten ikke behov for å tenke engang, sier Danielsen.

2. Flere vekkerklokker

- Det verste som kan skje kvelden før du må opp tidlig, er frykten for å forsove seg, mener Danielsen. Derfor setter han på minst tre vekkerklokker for å komme seg opp. Det festlige her er at jeg alltid står opp når den første ringer. De to andre er bare et sikkerhetsnett. Men det er lurt å ha, sånn i tilfelle. Også slipper du å bekymre deg for å våkne altfor sent.

3. Lunken dusj

- Her er det mange som gjør feil, tror jeg. Hvis man tar en varm dusj så blir man jo bare trøttere. Jeg har stor tro på en iskald dusj, og hvis man ikke klarer det så klarer man seg fint med en «pesslunka» dusj. Dusj er uansett et fantastisk triks for å våkne.

4. Hold på kaffen

- Et av mine tips er også å ikke drikke kaffe etter klokken 17.00. Jeg har en teori om at kaffe seint på dagen går utover søvnen, så 17 er den magiske grensa. Jeg vet ikke om det er noe vitenskapelig rundt det, men jeg sverger til det likevel.

5. Rydd hodet

En annen ting Danielsen mener er et godt triks for å komme seg opp om morgenen, ligger i kvelden før.

- Det er ekstremt viktig for meg å få «ryddet hodet» før jeg legger meg. Om jeg ligger å tenker på ting som jeg må gjøre, får jeg ikke sovet godt. Jeg må ha alt tilrettelagt for en god natt, og da må man tenke ut og gjøre før man legger seg. Jeg er en fan av effektiv søvn, ikke nødvendigvis lang.

6. Ta igjen

- Jeg vet at diverse forskere er uenig med meg, men jeg er overbevist om at det går an å ta igjen søvn. Har jeg sovet lite tre netter på rad kan jeg garantert nesten sove over den fjerde dagen. Så det er et triks som funker for meg. Hvis du på dag fire sover 12 timer, så har du i alle fall ingen problemer med å komme deg opp!

