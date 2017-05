Hent ingredienser i hagen! Her er tre freshe sommerdrinker

En god drink kan løfte en fest og gi en varm (eller kald) sommerkveld det lille ekstra. Krsby har spurt en av Kristiansands beste bartendere om tips og oppskrift på et par ordentlig gode sommerdrinker.

Aperol Spritz

3-4 cl Aperol

8 cl Prosecco

2 cl Club soda

Denne drinken er perfekt for en varm sommerdag i hagen, og er i tillegg såpass lett at den kan fungere til lunsj (eller som aperitivo). Terje forklarer at de største feilene folk gjør når de lager drinker er at de tar for lite is, og for mye brennevin.

– Nå er jo alt riktig så lenge du syns det er godt, men folk bruker generelt sett for lite is og for mye brennevin. 4 cl brennevin er det de fleste drinker er laget med!

For de som teller kalorier om sommeren (eller av andre grunner bør holde sukkerinntaket nede) er det verdt å vite at club soda som Schweppes inneholder mer sukker enn en Coca Cola. Skal du unngå sukkerbomben bør du derfor velge en club soda uten sukker, eller eventuelt drikke vin.

– Eller rent brennevin for dem som liker det.

Bakgårdens Premium Gin Tonic

4 cl Harahorn Gin

Fever tree tonic

Jordbær og rabarbra som garnityr

2 dråper tonic bitter

Isbiter

Denne drinken smaker som en norsk utgave av klassikeren, og er også Terjes favoritt om sommeren. Igjen er det viktig å huske nok is, og at isen kommer rett fra fryseren. I tillegg bør du kjøle ned glasset på forhånd så man får drinken så kald som mulig. Det verste man kan gjøre er å la isen stå i en bøtte eller bolle på benken før man skal bruke den. Det ser muligens veldig dekorativt ut, men minsker isbitenes evne til å kjøle ned drinken (uten å smelte).

Som med et godt måltid er det viktige med gode råvarer også når man skal lage drinker. Det å bruke frisk frukt i drinken er også både sunnere og smaker bedre enn e-stoffer. Terje understreker at man kan bruke andre ting enn rabarbra og jordbær som garnityr:

– Bruke det du har i hagen! Blåbær, rabarbra, bringebær. Det er jo kjedelig å bare la dem henge der, og de gjør seg kjempegodt i en drink!

Rye Sour

4 cl Amerikansk rye whiskey

4 cl sitron (frisk presset)

3 cl sukkerlake

2-3 dråper Angostura Bitters

Eggehviten fra et egg

Rye Sour, en velsmakende variant på den klassiske Whiskey Sour er den mest kompliserte drinken i denne guiden. Her skal drinken tørrshakes (shakes uten is) før den siles. Hvis man velger å ikke bruke isbiter er det viktig at glasset er ordentlig nedkjølt.

– Hva slags utstyr bør man ha hjemme som hobbybartender?

– En shaker og en sil er essensielle. Men man kan også bruke både tupperware og syltetøyglass som shaker. Et norgesglass er perfekt.

