Gjør du dette kan alt ditt fremtidige øl bli flatt

Du kommer hjem fra jobb fredag kveld, henter deg en kald øl fra kjøla og rasker med deg et glass fra kjøkkenskapet i samme sleng. Hiver beina på bordet, trekker opp korken, heller i glasset og...

Hæ, flatt øl? But why!?

Jo, det finnes det faktisk en veldig god forklaring på. For selv om mange av oss kanskje ville ha tenkt at det er ølet det er noe galt med (med mindre du er skikkelig øl-nørd), er det ganske stor sannsynlighet for at det er glasset.

For kanskje er du av den typen som drikker øl fra glass som enten:

1. Har inneholdt melk og/eller andre fettholdige drikker tidligere.

2. Som har blitt vasket i oppvaskmaskinen.

Og kanskje «all of the above», til og med? Godt mulig at det er dette som dreper skummet og «frizzen» i ølet ditt. Begge disse er nemlig fy-fy når det kommer til øl.

Unngå oppvaskmaskinen!

– Man skal ikke drikke øl fra glass som har inneholdt melk, nei, sier daglig leder ved Lervig Aktiebryggeri i Stavanger, Anders Kleinstrup, og utdyper:

– Melkefettet og proteinene i melken setter seg i glasset. Det legger seg som en hinne inni glasset, og denne er veldig vanskelig å få bort.

– Selv hvis man vasker det godt?

– Vasker du glasset i oppvaskmaskin, har vaskemidlene i denne samme effekten som melkefettet - de dreper skummet i ølet, sier Kleinstrup.

Han sier at det beste er å skylle glassene i kokvarmt vann - med mindre du tilfeldigvis har en separat glassvasker. Innstillingene på vanlige oppvaskmaskiner kan ofte være feil stilt inn i forhold til glassvask.

Folk ringer og klager på ølet

– Er dette noe mange er klar over, tror du?

– Nei, og det er litt morsomt at du tar det opp, for dette er faktisk et ganske stort problem. Folk ringer til oss og forteller at ølet de har kjøpt er flatt. Jeg tror ikke folk flest er klar over hvor fintfølende produkt øl faktisk er, og hvor viktig det er med et helt rent og fettfritt glass.

– I motsetning til for eksempel Cola, er det ingen kjemikalier i øl. Det er jo som regel bare korn, vann og humle.

– Hva anbefaler du folk å gjøre?

– Vi anbefaler alltid egne glass til øl. Et godt glass til øl står for en stor del av smaksopplevelsen. Det finnes egne ølglass til hver type øl, som er tilpasset de ulike typene.

Og for de av dere som ikke er såå ihuga øl-folk at dere har egne glass til hver type øl, er dette det viktigste å huske på:

– Glasset må være helt rent!

