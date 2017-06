Dette angrer vi på etter sydenferien

I en undersøkelse gjort av Europeisk reiseforsikring kommer det fram at hver tredje under 30 år har gjort noe de angrer på når de har drukket alkohol i utlandet.

- Resultatene gjenspeiler at når unge mennesker er i festmodus, kan det være vanskelig å sette på «bremsen». Man ønsker at festen ikke skal slutte, skriver Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

- Unge utsettet for gruppepress

I tillegg til heftig festing, angrer de fleste på pengebruken og at de har hatt ubeskyttet sex når de har vært i utlandet.

- Når vi er i utlandet drikker vi som regel mer, og alkoholen reduserer som kjent hemningene våre. Spesielt unge mennesker som velger å reise på ferietur sammen med jevnaldrende, vil ofte utsettes for et gruppepress som øker faren for at man blir med på ting som man i Norge ville ha avstått fra, forteller Vennesland.

Trd.by har spurte Trondheims-jodel om hva de angrer mest på. Det er ikke overraskende for mye alkohol og sex som går igjen. Flere nevner at de har drukket for mye alkohol, og at de har hatt sex med folk som de angret på i ettertid. Her er noen av svarene vi fikk:

- Jeg blir altfor full, altfor fort. Story of my life, svarer en.

- Hadde sex med en dørvakt på do da jeg var 18. Var ingen god idé.

- Angrer på at jeg ikke ble hjemme.

