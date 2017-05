Gjør du dette i fylla kan du miste lappen

Hørt om «fyllesykling»? Det er nesten like ulovlig som «vanlig» fyllekjøring. Blir du stoppet kan du faktisk risikere å miste førerkortet for bil.

Det står i loven

I vegtrafikkloven § 21 står det at:

«ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.»

Sykkelen blir også sett på som et kjøretøy. Dermed kan du straffes etter samme lov.

– Har du ikke kontroll på sykkelen, har du ikke lov å sykle lengre, sier politioverbetjent i Sør-Vest Politidistrikt, Runde Svendsen.

Kan miste lappen

Da er den myten avlivet - du kan faktisk miste førerkortet for å fyllesykle.

... Men det skal litt til!

– I ytterste konsekvens kan man miste førerkort. Men dette avgjøres dersom man får en dom, og det blir bestemt deretter om den skal påvirke førerkortet for bil.

– Hva må til for at noe sånt skal skje?

– Blir du stoppet fordi du vingler, kan du bli anmeldt og få en bot. Kræsjer du blir det fort annerledes, men dette spørs alltids på hvor påvirket du er og om andre er skadet, sier han.

– Har dere mange tilfeller hvor folk blir stoppet?

– Det skjer ikke så ofte. I de fleste tilfeller blir man bedt om å trille sykkelen videre, dette er ikke noe vi noterer, og dermed vanskelig å si noe om.

Ingen standard

Svendsen kan fortelle at det ikke er faste grenser for sykling som ved bilkjøring. Det er heller ingen faste priser på bøtene man kan få av å fyllesykle.

– Det varierer etter hvor høy promille du har, sier han og understreker at det likevel skal en del til for at man blir straffet.

– Har du noen tilfeller hvor noen har blitt stoppet på ordentlig?

– Det er ikke mange slike saker jeg kan huske, men det var en sak hvor en syklist kolliderte med en annen. Han var veldig beruset, sier han.

Beskjeden er dermed klar: la både bil, sykkel (og faktisk gressklipper) og andre kjøretøy stå når du skal ut på en snurr! Vi har ingen å miste!

Denne saken ble først publisert i juni 2016, men deles på nytt til glede for nye lesere.