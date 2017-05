9 typer du ALLTID treffer på festival

1. Bånd-samleren

Må ikke forveksles med the bone collector. Han eller hun som hvalfarter til alt som finnes av festivaler, og som alltid tar vare på festivalpasset.

Underarm i alle regnbuens farger, much? Oh yes.

2. Den glad-kristne frivillige

De frivillige er ofte de som avgjør om en festival er bra, eller om den er meget bra.

De rette menneskene til å vise vei, skjenke øl og forsyne deg med mat, er ofte det som gjør opplevelsen genuin og komplett.

Den glad-kristne frivillige er ofte den som er så behjelpelig at neste skritt på stigen er at de tilbyr deg overnatting (platonisk, that is).

3. Straight-edgeren

Forvalteren av restene av hardcore-kulturen fra det glade 80-tallet, som har knokler som lyder "STR8 EDGE", og som stiller klink edru på festival med magen full av tofu og linsesuppe, i godt humør, og med solbriller som stinker av livsglede og energi.

Det har sine fordeler å ikke møte fyllesyk dag to av festivalen. That's where the straight edge comes in.

4. Den ni år gamle sjarmøren

Mye er galt med den overskriften. Men det er lov å la seg lettere sjarmere av barn som er på festival for første gang, og som prøver headbanging og festivaldøgnrytme.

Kan som regel totalt to linjer av headlinerens avslutningssang, men koser seg halvt ihjel hele festivalen gjennom likevel.

5. Freeloaderne

Gjengen som rigger seg til i et øremåls omkrets fra festivalområdet, som får 50 prosent opplevelse for 0 prosent av prisen på inngangsbilletten.

Enkelte festivaler har bedre adgang for lydtjuver enn andre, men på de fleste festivaler klarer en luring eller to å suge til seg litt gratis underholdning.

On the flip side: lufta er fri for alle.

6. Det altfor nyforelskede paret

Og da refererer jeg ikke til de glade fuck for forest-folka på Quart-festivalen i første halvdel av 2000-tallet.

Det dukker alltid opp et par eller tre, nyforelsket og silkebrisne på kjærlighet og lyst øl. De kliner til klinas-låtene, og kommer en ordentlig anarkistlåt med dobbel basstromme og orgelsolo, ja så kliner de til den låten også.

Kjærleik, baby.

7. Den sure t-skjorte-selgeren

Ikke for å si at alle merch-selgere er sure. For det fins hederlige unntak.

Men blant alle bandene og artistene, èn av dem har alltid en superselger som ikke stinker livslyst og karisma. Den sure t-skjorteselgeren er på godt og vondt den du husker.

8. Bruden og/eller brudgommen

Utdrikningslag på festival? Klassiker! Om dagen går med på å stappe et paringsklart menneske fullt av alkohol, så kan det vel like gjerne skje under festivalsolen?

Om du ser en mann som løper over plenen og roper "Easy living!" i supermanndrakt, fortvil ikke. Han skal sannsynligvis bare gifte seg.

9. The one that got away

Hva skjer med at festivaler, i tillegg til å gi deg utømmelig glede, alltid må inneholde en porsjon gammel moro fra ungkar/kvinnedagene?

Mens du gauler "Ja vel! Seian? Lenge si!" og tenker på hva som kunne ha vært, tenker kanskje han/hun/det på det samme. The one that got away... Eller de fire som løp...

