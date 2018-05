Slik fjerner du sminke og flekker fra bunadsklærne

Visste du for eksempel at støvsugeren kan være et nyttig verktøy?

Ifølge Bunadshuset i Stavanger kan den brukes til å suge ut fuktigheten en har fått på bunadstøyet.

Og husk uansett hva du gjør: ikke vask skjorten på mer enn 60 grader!

Her får du tips om hvordan du fjerner ulike typer flekker:

Sminke

– Sminke er ikke lett å få bort. Vaskemiddel som OMO og Blenda kan gjøre at det går bort, og jeg har fått tilbakemeldinger fra flere som har brukt Vanish for å få skjortene hvite igjen, sier Rigmor Øvregaard hos Bunadhuset i Stavanger.

Motemagasinet Kamille skrive at en ikke må bruke sminkefjerner, men skylle tørre flekker av med rent vann.

Gnir en på pudderrester blir det bare verre, det er lurere å børste overflødig sminke av.

Oljebasert sminke som foundation bør legges i bløt sammen med flekkfjerning før det vaskes.

Kaffe

Her er det biologisk vaskemiddel som gjelder. Med det samme en får det på seg må en skylle flekken i varmt vann.

Svettemerker

Er det varmt eller du har sprunget mange potetløp er det ikke unormalt at bunadsskjorten blir fylt med svette. Dette merker en kanskje ikke før skjorta kommer av og det er gule flekker under armene.

– Legg skjorta i kaldt vann så fort som mulig før du vasker den, sier Miriam Krogevoll i Nordaker Bunader AS.

Krem eller melkeprodukter

Med et hav av kaker er det fort gjort å få krem eller andre melkeprodukter på klærne. Her gjelder også kaldt vann i følge ekspertene.

– Vi bruker Gallesåpe som vi kjøper på Clas Ohlson her hos oss, sier Krogevoll.

Biologisk vaskemiddel som Biotex skal også fungere på fløte, juice og egg. For melk gjelder rent varmt vann og Biotex.

Ketchup

Oops! Der hoppet ketchupen av pølsa og over på bunaden. Ikke få panikk.

Flekkguiden råder deg til å ha varmt vann på så raskt som mulig.

Flytende vaskemiddel rett på stoffet i en halvtime kan være lurt når du kommer hjem, før en vasker den med et blekemiddelholdig vaskemiddel.

Stearin

Får en stearin på skjorta eller forkleet er tipset å putte klærne i frysen for å så pirke av talgen etterpå.

Diverse fete varer

Får en sjokolade, smør, eller skokrem på hvite bunadsskjorter eller forkle er det flekkfjerningsmiddel for fett som gjelder. Les på pakken du kjøper hva den passer til, så vet du hvilke som passer best for flekken din.

Det er ennå et hav av tips og råd om hvordan en kan fjerne flekker. Flekkguiden har samlet en del, og en kan velge hva en har sølt på hvilke stoff for å finne det optimale trikset.

