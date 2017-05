6 ekspertråd til deg som er nyutdannet og arbeidsledig

I nedgangstider er det lett å miste motivasjonen.

Selv om du kanskje har en god utdanning viser det seg at det er vanskelig å finne en relevant jobb, eller en jobb i det hele tatt.

Seniorrådgiver i arbeidspolitikk, Anne K. Lervik, har seks gode tips til unge og nyutdannede som har lyst på jobb:

1. Trekk frem personlig kompetanse

Fortell om dine personlige kvaliteter til arbeidsgiver.

– Undersøkelser om kompetansebehov viser at etterspørsel også går ut på at arbeidssøker er flink til å vise personlig kompetanse. Ifølge Virkes arbeidslivsundersøkelse etterlyser 54 prosent av arbeidsgiverne at de ansatte må lære å ta mer initiativ, bli mer kreative og øke omstillingsevnen, sier Lervik som jobber i hovedorganisasjonen Virke.

– Alle kan identifisere seg med disse kvalitetene, men da kan man viser til eksempler som understreker. For eksempel å ha vært håndballeder i lokalmiljøet viser at man er initiativrik.

2. Bygg nettverk og bank på dører

– Sørg for å gjøre kjent at du er på jakt etter jobb, sier Lervik.

Å bygge nettverk kan systematiseres i en liste over kontakter, bekjente, venner og familie. Systematiser oversikt over mulige arbeidsplasser. Deretter oppsøker du én og én og presenterer deg selv. Husk å legg igjen CVen der du også selger dine personlige kompetanser.

3. Oppsøk karriereveiledning

– Ta kontakt med lokalt karrieresenter og få råd på alternative muligheter ut fra din egen kompetanse. Kanskje kan du få gjennomført tester for å kartlegge egne kompetanser, sier Lervik.

Lokale karrieresenter kan være Nav, Universitet eller skoler dersom du har tilknytning der.

4. Ikke fullført skolen?

Mangler du å fullføre noen fag eller at du rett og slett ønsker å ta noen fag - gjør det!

Kanskje du alltid har drømt om å lære mer om et felt, eller det finnes et fag du kan ta for å bygge på det du allerede kan. Nå er tiden for å styrke kompetansen.

5. Vurder flytting

– Vurder arbeidsmarkedet andre steder i landet, råder Lervik.

Arbeidsmarkedssutsiktene er svært forskjellige i landet. Din kompetanse kan være etterspurt i en del av landet, og nærmest umulig å få jobb innen i andre deler av landet.

6. Tenk nye bransjer

– Det er store karriere- og arbeidsmuligheter innenfor handels- og servicenæringen, sier Lervik.

Innen handel og tjenester er det fortsatt en viss sysselsettingsvekt. Nesten 80 prosent av alle ledige stillinger i 2. kvartal 2015 var i handels- og tjenestenæringene. Dette reflekterer at det er her de fleste arbeidsplassene er.

– Handel og tjenester sysselsetter mer enn 7 av 10 personer. Denne delen av arbeidsmarkedet utgjør en stor del av verdiskapingen. Handel er en stor ungdomsarbeidsgiver som vet å gi arbeidstaker tilpasset og konkret opplæring. Handelsbedriftene foretar betydelige investeringer i systematisk internopplæring som gir gode karrieremuligheter.

