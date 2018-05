10 tegn på at du snart har eksamen

Kom eksamenstid, du skjønne milde. På tide å omsette læring fra undervisning og notater fulle av kaffesøl i studiepoeng og god-følelse.

Skal du snart til pers? Her er ti symptomer:

1. Oh, the agony

Konstant småsvimmel og vondt i kroppen? En fylleangst-lignende kribling i lemmene? Det er fort gjort å gå med pensummarinerte skylapper i retning eksamenslokalet, men du skal vite først som sist, at angst er forbigående – studiepoeng varer evig!

2. Du har kronisk bad hair day

Det er vel ingen som stiller nyparfymerte på lesesalen? Eksamensperioden er tiden for å finne frem pysj-buksa samboeren ikke tillater deg å bruke hjemme, og kanskje til og med for å la den pistrete barten gro.

3. Du gleder deg til de mest trivielle ting

Yes, skal snart dusje! Jadda! Fant et bra youtube-klipp! High five! Fikk lest to sider i game of thrones!

Det generelle lunet fører deg fort bak et gardin av bekymringer. Noen små gleder i hverdagen gir behagelige lufterom i ditt kognitive jeg.

4. Du blir interessert i sannsynlighetsregning

Et utvalg gamle eksamensoppgaver, en kikk på læreplanen, og kalkuleringen er i gang. Ikke prøv deg, du har nok lukt bort noen prosenter av pensum basert på magefølelse (og det er 100 % lov!).

5. Du blir en sukkerjunkie

Take-away, cola, energidrikk, stratos, sukkerbiter intravenøst... Alt for å holde blodsukkeret og motivasjonen oppe. Dropp Sk-16, her skal det pugges!

6. Du tar luktetesten på antrekkene dine

Hvem bryr seg vel om trivielt husstell som klesvask og rengjøring av mikrobølgeovn i en sådan stund?

Om ikke genseren er neddynket i kebabsaus og kroppsvæsker, er den ren nok til å kaste glans over grupperommet med.

7. Du innser at du ikke har jobbet kontinuerlig i semesteret

Husker du hva frøken sa til deg i mattetimen på videregående? "Jobber du jevnt med dette?".

Svaret er ofte nei. Denne panikkangsten tar deg når du tolv dager før eksamen åpner læreboka, rykende fersk fra bokhandelen.

8. Du begynner å ruse deg ...

Ja, altså... på tobakk. Sluttet du med snus etter nyttår? Stor fare for at du begynner igjen i eksamensperioden. "Bare én, altså!". Yeah, right.

9. Du blir fnisete

Paradoksalt nok, mye blir morsomt. De lange dagene, ispedd god, gammeldags overtrøtthet, bidrar ofte til at de drøyeste vitsene og de dårligste parodiene på foreleserne sørger for våte seter på grupperommet.

10. Du gjør ALT annet enn å lese

En liten tur på ebay? Lufte hunden til naboen? Rengjøre sluket på badet? Det meste som ikke handler om å tilegne seg relevant kunnskap, frister som mest når eksamen står for døra. Noen som ønsker seg en neve POG fra 90-tallet? Jeg har funnet frem MANGE!

Denne saken ble først publisert i 2016, men deles på nytt til glede for nye lesere.