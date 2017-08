Hva skal du egentlig gjøre når du er ferdig utdannet?

For mange er studentlivet en trygg tilværelse som byr på det beste fra to verdener. Du har endelig forlatt redet som mot slutten ble alt for trangt og regelfylt, men du har likevel litt trygghet rundt deg og du vet hva du går til hver dag.

Du kan sove lenge og droppe et par forelesninger, du kan dra ut og bruke for mye av stipendet på anger dagen derpå, spise hva du vil på hybelen uten dømmende blikk, og hver måned ramler det penger inn på kontoen din.

Så kommer dagen hvor alt forsvinner og du blir sett på som "ordentlig voksen". Du er ferdig utdannet, hva gjør du nå? Hvis du er en av dem uten en spesifikk plan for framtiden, les videre!

1. Reis

Få litt luft under vingene! Du har endelig kommet i mål etter mange år med skolegang. Nå har du tid til å se verden, oppleve nye ting, teste nye smaker og møte nye mennesker.

Det koster penger å reise, men ofte sitter du igjen med erfaringer som er verdt mye mer enn et beløp på konto.

2. Lær ett nytt språk

Det vil alltid være positivt å kunne flere språk. Du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet, du kan lettere kommunisere med andre mennesker både i utlandet og hjemme, og du kan imponere kjente og ukjente.

Flørting på italiensk? Jeg skjønner ikke hva du sier, men knærne blir litt gelé likevel.

3. Prøv en annerledes jobb

Nå har du muligheten til å teste ut forskjellige yrker før du slår deg til ro et sted i flere år. Gjør noe du alltid har hatt lyst til. Elsker du å mixe og trikse med drinker? Prøv deg som bartender!

Digger du dyr? Hva med en jobb i en dyrebutikk, eller en som hundepasser?

Tenk utenfor boksen. Dette er ikke bare en mulighet til å finne en morsom jobb, det ser alltid bra ut med erfaring på CV-en. I tillegg tjener du penger!

4. Skaff deg en ny interesse

Det finnes utallige aktiviteter du kan drive med. Hvorfor ikke teste ut noe nytt nå som livet ligger strakt foran deg uten en bestemt vei å gå?

Surfing og annen ekstremsport? Dansing eller kanskje til og med pole-dance? Maling og skriving? Prøv deg frem. Kanskje du ender opp med en ny lidenskap og langvarige venner.

5. Prøv frivillig arbeid

Bruk tiden din til å gjøre noe godt for andre. Finn noe som engasjerer deg, og hopp i det.

Det finnes både store og små organisasjoner som jobber med å hjelpe. Her kan det være snakk om mennesker, dyr, miljøet eller noe annet. Søk deg litt rundt på nettet og prat med folk. Frivillig arbeid kan være både givende og lærerikt.

6. Prat med en rådgiver

Hvis du er stressa og umotivert kan det være en idé å ta en prat med en rådgiver eller en psykolog.

Her kan du få hjelp og motivasjon til å ta fatt på resten av livet, og til å legge studentsavnet bak deg.

7. Studer litt mer

Du er aldri for gammel til å studere, og kanskje du ikke er helt ferdig likevel. Let etter et fag som kan være nyttig å ha med seg videre i livet, eller bare noe du synes virker spennende og interessant.

Hvis du ikke er klar for å gi slipp på studentlivet, er du ikke nødt. Eksamener og pugging blir ikke savnet, men øl på en tirsdag, sosialisering med likesinnede mennesker, og friheten som hører med studentlivet, det skulle vi gjerne hatt mer av.

Denne artikkelen ble først publisert i februar 2016, men deles igjen til glede for våre nye lesere.