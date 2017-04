Trener du på grunn av dette, kan det være usunt

Etter en lang dag kan det virke som en smart idé å dra på trening for å glemme virkeligheten for en stund. For noen blir dette en måte å flykte fra probleme sine, og dette er ikke nødvendigvis så smart. Det er forskning.no som skriver dette først.

Frode Stenseng, førsteamanuensis ved NTNU delte ut et spørreskjema til 207 mennesker som trener. Der målte de ulike typer motivasjon for å trene. De delte disse opp i to grupper: en med sunn motivasjon for å trene, den andre en usunn motivasjon.

De som trente på en sunn måte hadde bedre evne til å planlegge, kontrollere følelser og var mindre impulsive. De scoret høyt på skalaen for bra livskvalitet.

Den usunne gruppen flyktet ved hjelp av trening for å få vekk dårlige følelser, glemme problemer og negativitet. Disse var dårligere på å planlegge, kontrollere følelser og de var mer impulsive.

Når du blir oppslukt i en aktivitet kommer du inn i en flyt, noe som vanligvis er positivt. De to ulike gruppene hadde derimot forskjellige følelser i dusjen etter trening.

De som trente sunt fikk flere gode følelser og bedre humør av aktiviteten. Den andre gruppen fikk negative følelser av treningen. Dette tror forskeren handler om skam og skyld for at de brukte tiden feil, når de skulle brukt tiden på å fått orden på livet sitt heller.

– Vi har alle et behov for å miste oss selv av og til. Det er derfor ikke aktiviteten i seg selv som er problematisk, men hvordan du forholder deg til den, sier han til forskning.no.

