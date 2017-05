Er det mulig å få en kjønnssykdom uten å ha sex?

Hva er sant og hva er bare myter når det kommer til kjønnssykdommer? Og er det mulig å få en kjønnssykdom uten å ha hatt sex?

– Nei, det er det ikke. Hvis noen har en kjønnssykdom, så har vedkommende hatt seksuelt samvær med noen. Slik er det bare, sier førsteamanuensis og overlege Carsten Sand fra institutt for klinisk medisin ved Bispebjerg Hospital til forskning.no.

Sjeldent smitte uten sex

Så om kjæresten din kommer hjem og sier at han eller hun har fått klamydia fra toalettsetet bør du bli litt skeptisk. Men, det er faktisk i teorien mulig å få en kjønnssykdom uten å ha samleie, selv om det skal en god del til.

– Nei, jeg har aldri sett et troverdig eksempel på at man kan få klamydia fra et toalettsete. Men med gonoré kan det teoretisk sett ikke helt utelukkes. Da må en veldig syk person sitte på setet før deg, og du må sette deg ned sekundet etter og gni kjønnsdelene mot setet på en måte som ikke er helt naturlig, sier spesialist Uffe Koppelhus fra institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet til nettstedet.

En annen kjønnssykdom som faktisk kan smitte på annen måt enn sex, er kjønnsvorter. Men også det er ganske usannsynlig.

– Jeg har hørt et venninnepar fortelle at kjønnsvorter smittet mellom dem via et håndkle. Kjønnsvorter er jo relativt smittsomt, så det er ikke helt umulig, sier Koppelhus.

Dette er sant og ikke

Forskning.no har prøvd å avlive de vanligste mytene rundt kjønnssykdommer, og har fått ekspertsvar på noen av de tingene som folk sier:

1. Kan man få en kjønnssykdom i en sauna ved å sitte på samme benk som en smittet?

– I utgangspunktet nei – det er det samme som med toalettsetet; det er i kategorien dårlig unnskyldning, sier Uffe Koppelhus.

2. Kan man få flatlus av å dele håndkle?

– Det er antagelig mulig, men flatlus er nesten en truet dyreart, det vil neppe skje i praksis, mener Koppelhus.

3. Kan kjønnsvorter «bryte ut igjen» flere år senere, hvis man har hatt det før?

– Ja, det kan de, og det ser vi noen ganger eksempler på. Selv om det ikke er noen synlige kjønnsvorter, kan de altså godt komme tilbake selv om man ikke har vært sammen med en annen, sier Koppelhus.

4. Kan man få av herpes å kysse en person med forkjølelsessår?

– Ja, det kan man. Når man får herpesvirus, så har man virus i huden i det området hvor man får små væskefylte blemmer, og mens det er synlig, kan det smitte hvis man kysser. Når det ikke er synlig, kan det heller ikke smitte, sier Koppelhus.

Hele saken på forskning.no kan du lese her.

