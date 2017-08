9 smarte tips for å redde miljøet

Leder for miljøorganisasjonen Spire i Trondheim, Mette Bjørnsdatter Hafskjold, har samlet sine beste råd til deg som vil gjøre en innsats for miljøet.

- Ikke tenk: "Så stor forskjell gjør det vel ikke?" Jo, det gjør det! Venner og kjente ser hva du gjør, noen vil bli inspirert til å gjøre det samme. Så har man det gående, sier Hafskjold, som kommer med følgende tips:

1. Spis mindre kjøtt

Med så mange gode vegetaroppskrifter som finnes, kan man lett spise vegetarisk i ukedagene og heller "spandere på seg kjøtt" fredag og lørdag for dem som sliter med å slutte med kjøtt.

2. Sykle fra a til b

Så sparer man også tid og penger, enn om man skulle kjørt bil til treningssenteret.

3. Ikke kast mat

Eller enda bedre: redd mat, dumpster dive og engasjer deg. Folkekjøkkenet på Svartlamoen henter og distribuerer mat som butikkene ellers ville kastet.

4. Ta mindre fly

Flyturen din til London gir like mye utslipp som et halvt år med bilkjøring. Hvorfor ikke besøke nye steder i egen by?

5. Reparer

Selv om det dessverre ofte er billigere å kjøpe nytt.

6. Vær en hverdagshelt

Ta kontakt med kjøpmannen på lokalbutikken. Fortell han hvis det er et produkt du vil ha mindre eller mer av.

7. Ta kontakt med noen som har mange følgere

Sophie Elise nådde ut til hundre tusener da hun skrev om palmeolje i påskeggene på bloggen sin.

8. Kjøp brukt

Neste gang du skal handle noe nytt, sjekk ut om det er mulig å kjøpe det brukt. Eventuelt å låne det fra noen andre. Spør også deg selv om du virkelig trenger det.

9. Velg miljøvennlig kosmetikk

Gjerne lag dine egne skjønnhetsprodukter og vaskemiddel.

Denne artikkelen ble først publisert i 2016, men deles på nytt til glede for våre nye lesere.

