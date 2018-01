Derfor bør du fylle opp BSU-kontoen din i januar

Ved inngangen til 2017 ble den øvre beløpsgrensen for BSU økt til 300 000 kroner.

Dermed kan man totalt sett spare enda mer til bolig, og nyte godt av både rentene og skattefradraget. Dette til tross for at du maksimalt kan fylle opp kontoen med 25 000 kroner hvert år.

Sparer du penger? Det er bra! Men fire av ti unge gjør faktisk ikke det.

Men når på året du velger å sette inn støtet og fylle opp kontoen kan ha mye å si for hvor raskt boligdrømmen blir realisert.

Spar på renter

Mange fylte nok opp kontoen sin til øvre beløpsgrense på tampen av året for å få maksimalt ut av skattefradraget, men desember er ikke den lureste måneden å sette inn penger på BSU-kontoen, skal man tro forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

- Mange setter inn penger i desember, og spesielt i romjula. Men om man er opptatt av å kunne få mest mulig ut av BSU-en sin bør man sette inn maksimalt beløp allerede i januar. Da får man mer renter, sier Sandmæl.

Et kjapt regnstykke viser at man ved å sette inn maksbeløpet på 25 000 i januar sitter igjen med rundt 800 kroner i renter når året er omme, tatt i betraktning at renten er på rundt 3,2 prosent.

Mye penger over tid

- Det kan bli mye penger over tid. Man må selvfølgelig betale skatt av dette, men om man setter inn sent i desember får man nesten ingen renter. Tatt i betraktning at ikke alle har så mye penger i januar, så anbefaler jeg å sette av månedlig beløp til BSU. Også kan man spe på med både bursdagpengene og julegaver, sier Sandmæl.

Hun ser at mange ikke får fylt opp det årlige maksbeløpet på BSU ved å sette inn penger i siste liten.

- Det er lettere å nå målet om man setter av penger hver måned, og da får man maksimal avkastning på det også. Men om man har mulighet er altså så sette inn alt i januar best. Det er få andre kontoer der man får så god rente som i en BSU-konto, mener forbrukerøkonomen.

