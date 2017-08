Jobbsøker? Da må du ikke gå i disse fellene

Thor Erik Øverkil jobber med rekruttering i Academic Work i Trondheim, og hjelper årlig flere håpefulle å få drømmejobben.

Enten du har erfaring fra før av, eller er fersk fra skolebenken, kan det være vanskelig å få landet jobben du virkelig vil ha. Øverkil har samlet sammen fem ting du absolutt ikke må gjøre, og fem tips som gjør at du skiller deg positivt ut i søknadsbunken.

Dette må du ikke gjøre:

1. Aldri masseproduser søknader

- Veldig mange tror at man kan skrive en søknad som man bruker til å søke flere jobber, bare man bytter ut firmanavnet. Det blir veldig kjapt gjennomskuet, og er ikke lurt.

Skriv egne søknader spesifikt for akkurat den jobben, og sørg for å svare på det som står i stillingsannonsen. Vis at du har brukt flid og tid på å lage en god søknad, det viser at du er motivert til jobben.

2. Ikke lever fra deg en rotete CV

- En CV som ikke er oppdatert, og ikke er ryddig er ikke så lurt å levere til fremtidige arbeidsgivere. Bruk tid på å gjøre den punktlig og konkret, og fyll inn ansvarsområder og erfaring på arbeidsfelt som er relevant for den jobben du søker.

Har du mye erfaring innenfor det feltet du søker innen, kan du droppe å legge ved eldre og relevant erfaring. Har du derimot lite erfaring bør du ta med det du har, for det er bedre å se at du har jobbet med noe- enn at du aldri har jobbet, mener Øverkil.

3. Ikke gi opp når drømmejobben lar vente på seg

- Noen ganger kan det ta tid å finne en god jobb, om bransjen du vil inn i ikke har mye ledig. Vi anbefaler alltid at folk som søker jobb over lengre tid heller tar en annen jobb i mellomtiden, i stedet for å være arbeidsledig. Da får man ikke hull i CV-en, og viser arbeidsgiveren til den framtidige drømmejobben at man står på- selv om det ikke var nøyaktig den jobben man drømte om. Tålmodighet er nøkkelen.

4. Ikke smør på tykt på intervju

- Kommer man til et intervju, så skal man jo selge seg selv. Men det er viktig at man ikke smører på for tykt, og tilegner seg selv kunnskaper om ting man egentlig ikke kan. Man skal være ærlig, men fokusere på hvorfor akkurat du bør få jobben.

5. Ikke møt opp uforberedt

- Om man leverer en god søknad og CV er det en nedtur om man kommer på intervju og ikke har forberedt seg. Bruk tid å tenke over hva man kan tilføre bedriften, hvorfor du skal få jobben og svar på beskrivelsen som arbeidsgiveren ga i jobbsøknaden. Vet du mye om firmaet og har satt deg inn i hva de driver med, viser du motivasjon og interesse.

Dette bør du gjøre:

1. Selg deg selv inn fra første ord

- Når man skriver en søknad må man fange arbeidsgiveren fra første setning. Ofte får de inn mange søknader og orker ikke finlese alt første runde. Da må du sørge for å få med tidlig i teksten hvorfor du passer perfekt til jobben. Det er også viktig at en søknad ikke blir en oppramsing som en CV, og at det svarer på de ønskene arbeidsgiveren leter etter fra stillingsbeskrivelsen.

2. Sjekk deg selv på nettet

– Mange tenker ikke over at arbeidsgiver ofte googler potensielt ansatte. Sjekk deg selv og sørg for å få vekk ting som ikke representerer deg på riktig måte. Har du mye festbilder og andre ting som kanskje ikke gir riktige inntrykket på sosiale medier i forhold til jobb, sørg for å skjule det. Et internettsøk kan for bli førsteinntrykket av deg.

3. Vær proaktiv

- Noe av det lureste man kan gjøre er å være proaktiv, ved å oppsøke bedriften man kunne tenkt seg å jobbe for. Kanskje har de ikke drømmejobben nå, men gjør du et godt inntrykk fester det seg. Ta kontakt med de som er ansvarlig for rekruttering og be om et møte og selg deg selv inn. Enkelte bedrifter har mulighet til å tilby ikke utlyste jobber når den riktige kandidaten baker på døra.

4. Lag deg en god online CV

- Vi bruker LinkedIn og Finn sin CV-database aktivt, og her kan man vinne mye på å gjøre det rett. Har man en oppdatert profil som er godt fylt ut med kvalifikasjoner, kan man ofte dukke opp når byråer og arbeidsgivere søker. Det er gull verdt og noe alle burde bruke litt tid på.

5. Ha troa på seg selv

- Har man kommet seg så langt som et intervju er det viktig å holde motet oppe og ha troa på seg selv. Det er lov å være stolt over egne bragder og ferdigheter, og det bør man vise. Likevel er det viktig å være ydmyk, og klarer man den balansegangen har man kommet langt.

