Derfor bør du bytte p-pille når du «blir voksen»

- Er du en 35 år gammel kvinne som røyker, bør du ikke gå på kombinasjonspille.

Det sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til byas.no.

Kombinasjonspille er den p-pillen som er vanligst å bruke. Den inneholder to kvinnelige kjønnshormon – progestogen og østrogen.

Men disse p-pillene kan også øke risikoen for blodpropp og hjerteinfarkt. Og risikoen øker med alderen.

Bør bytte

De fleste kvinner starter med en kombipille. Dette gjelder særlig dem under 30 år.

- Dette skyldes blant annet at slike piller gir bedre blødningskontroll, og at det blir mulig å hoppe over en blødning , forklarer Hortemo.

Men med alderen er det mange kvinner som går over til andre alternativer som bare inneholder progestogen, som minipiller, hormonspiral eller p-stav.

- Det er en fornuftig utvikling. Ingen av disse alternativene gir økt risiko for blodpropp.

Færre bruker p-piller

I Sverige bruker nå færre kvinner i alderen 25-34 år p-piller. Sammenlignet med tall fra 2006 har andelen minsket med 13 prosent, ifølge Svenska Dagbladet.

En del kvinnene opplever at p-pillene påvirker humør, vekt og sexlyst, ifølge den svenske avisa.

Også i Norge ser det ut til at bruken av p-piller flater noe ut i denne aldersgruppa.

Bruken av p-piller har hele tiden økt siden de kom på markedet, så dette er litt overraskende.

- Det er ingen stor nedgang, men også her i landet ser vi en liten nedgang i aldersgruppen 30-34 år, sier Hortemo.

Reseptregisteret viser en svak nedgang i p-pillebruken hvis vi ser tilbake til 2004. Fra 45.000 til 42.000.

- Bruken av p-piller har hele tiden økt siden de kom på markedet, så dette er litt overraskende. Og nedgangen i bruken av p-piller har heller ikke ført til økt bruk av hormonspiral i denne aldersgruppen, legger han til.

Legemiddelverkets anbefalinger:

Kombipiller: Ønsker du en kombinasjonspille, bør du velge en med østrogen og levonorgestrel, som Loette, Microgynon eller Oralcon. Slike piller gir lavest risiko for blodpropp, ifølge studier.

Minipiller: Dette er p-piller uten østrogen, som Cerazette. Disse øker ikke risikoen for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser.

P-stav og hormonspiral : Langtidsvirkende prevensjon er et bra alternativ hvis du ofte glemmer å ta pillen. Inneholder ikke østrogen, og øker ikke risikoen for blodpropp.

Denne artikkelen ble først publisert 28.08.2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.