13 sunne matretter med kun tre ingredienser

Dårlig råd, lat på kjøkkenet eller bare skikkelig dårlig tid? Da trenger du ikke nødvendigvis å ty til frossen-pizza, for vi har samlet sammen 13 sunne (relativt i alle fall!) matretter du kan lage med kun tre ingredienser!

(Vi regner ikke olje, salt og pepper her, fordi det er noe de aller fleste har på kjøkkenet fra før. Og har du ikke - lån av naboen)

1. 1-minutts mikroegg med skinke

Ja, du leste rett. Alt du trenger er en liten ildfast muffinsform, et egg som du visper, kast i noen skinkeskiver og rett i mikroen på full styrke i ett minutt. Topp med litte grann revet ost og du har en perfekt frokost.

Du trenger:

1 egg

En klype revet skinke

En klype revet ost

2. Søtpotet med grillet kylling

Genial middag med kun tre ingredienser. Kjøp fire søtpoteter som du deler på midten og bak de i midten av ovnen på 200 grader i 35 minutter. Riv opp kyllingkjøttet fra en grillet kylling sammen med noen spiseskjeer barbecue-saus og stek i fem minutter på panna. Legg herligheten oppå poteten, og hell gjerne noen ekstra dråper barbecue-saus av eget ønske oppå. Nydelig!

Du trenger:

1 grillet kylling

fire søtpoteter

Barbecue-saus

3. Langtidskokt salsa-kylling

Har du litt tid, eller liker at maten lager seg selv er denne genial! Kjøp fire kyllingfileter og legg i bunnen av en kasserolle. Kjøp to glass av din favoritt-salsa som du heller over. La denne stå på stekeovnen på lavest temperatur under lokk i rundt 4-6 timer. Rør rundt innimellom. Den er ferdig når kyllingen er så mør at du kan rive den fra hverandre med en gaffel, og da er det bare å kaste det i en varm tortilla-lefse. NAM!

Du trenger:

4 kyllingfileter

2 glass valgfri salsa

Tortilla-lefser

4. 3-stegs-chili

Okay, denne er fin for kjøtt-elskeren. Stek 400 gram kjøttdeig, kast i en boks chilibønner og en boks med finhakkede tomater. La dette surre i rundt 30 minutter. Hvis du skulle ha det for hånden, smaker det ekstra godt med litt rømme og ost på toppen.

Du trenger:

400 gram kjøttdeig

1 boks chilibønner

1 boks hakkede tomater

5. Sesamstek med Hoisin-saus

Denne er så lekker at du nesten ikke tror du klarer å lage den selv. Du trenger en indre- eller ytrefilet av svin som du ruller i Hoisin-saus. Etterpå rulle du herligheten i sesamfrø og steker på rundt 200 grader i 30 minutter. Serveres enkelt på en seng av grønnsaker. Her passer en wokmiks fint inn!

Du trenger:

1 ytre- eller indrefilet av svin

1,5 desiliter Hoisin-saus

4 spiseskjeer sesamfrø

6. Asiatisk laks

Er du en gladlaks (haha) er dette noe for deg. En asiatisk vri av den norske klassikeren! Du trenger to rå laksefileter som du putter i en liten pose. I posen tilsetter du to spiseskjeer med lønnesirup og tre spiseskjeer Hoisin-saus. Ha i litt salt og pepper og la laksen marineres i en time. Sett herligheten i ovnen på 180 grader i 30 minutter, og voila! Server gjerne med en salat eller noe annet du liker.

Du trenger:

2 laksefileter

2 spiseskjeer lønnesirup

3 spiseskjeer Hoisin-saus

7. Bakt paprika med tunfisk

Nydelig og smart liten rett som også er veldig sunn! Rensk ut en paprika, stapp den med innholdet av en boks med tunfisk og sennep og kanskje en dæsj majones. Bak den på 200 grader i 20 minutter til paprikaen blir myk. Bedre enn det høres ut!

Du trenger:

1 paprika

1 boks med tunfisk i vann eller olje

1 spiseskje majones eller sennep (eller en kombinasjon?)

8. Ingefær-kylling

Ingefær er ikke bare sunt, men også nydelig i mat! Denne oppskriften er såre enkel og du starter med å legge fire kyllingfileter i en pose. Hell i to desiliter med soyasaus og småhakk en frisk ingefær som du legger i posen. La marinaden får gjøre jobben sin i en time eller to og kast på grillen eller i panna. Undervise i stekingen børster du på mer marinade helt til kyllingen er gjennomstekt. Passer veldig godt til både pasta og salat.

Du trenger:

4 kyllingfileter

2 desiliter soyasaus

1 fersk ingefær

9. Hjemmelaget blomkålsuppe

De fleste av oss spiser denne av en pose. Men det er så enkelt å lage selv! Skjær opp en blomkål i mindre biter og kok opp i en halv liter saltet vann med en spiseskje med smør. Etter fire minutter er blomkålen mør, og du kan sile av vannet - men ikke kast det! Hell blomkålen i en blender og tilsett en til spiseskje med smør og litt mer salt. Sett på blenderen mens du heller i litt og litt av kokte vannet og stopp når ønsket konsistens en nådd. Smak til med salt og pepper, og server med noen baconbiter på toppen.

Du trenger:

1 blomkål

3-4 spiseskjeer smør

Bacon

10. Mac 'n Cheese

Har du ikke prøvd dette, har du gått glipp av noe. Kok opp en og en halv kopp makaroni i en kopp med melk. Når makaronien er myk kaster du oppi en neve med cheddar og rører rundt. Salt og pepper - og bon appetitt! Ok, vi lovde sunne retter. Bruk fullkorns-makaroni og lettmelk, da.

Du trenger:

1,5 kopp makaroni

1 kopp melk

Cheddar

11. Sortbønne-suppe

Denne suppen er stappet med vitaminer og mineraler og er i tillegg proteinrik! Alt du trenger er to bokser med sorte bønner som du koker opp i rundt 3 desiliter med kyllingkraft. Hell oppi en liten boks med hakkede tomater og la det surre i ti minutter. Deretter bruker du en blender eller stavmikser og suppen er klar. Nydelig!

Du trenger:

2 bokser sorte bønner

1 boks hakkede tomater

3 desiliter kyllingkraft eller kyllingbuljong

12. Quinoa med feta og avokado

Denne er proppen med gode fettsyrer og nydelig! Kan spises alene og sammen med noe annet, og kjempelett er den å lage også. Kok opp quinoa etter anvisningen på pakken, rør inn en neve med fetaost som du har smuldret opp og en moden avokado. Himmel!

Du trenger:

1 avokado

1 porsjon quinoa

1 neve fetaost

13. Peanøttsmør og banan-iskrem med sjokoladestrø

Okay, dette er nok en dessert. Men den en jo nesten sunn, og helt genial! Denne iskremen er overhodet ikke laget med verken melk eller krem, men består i all hovedsak av frosne bananer. Frys ned to store modne bananer i to-tre timer. Da de ut av fryseren og kutt i mindre biter. Det er viktig at banene ikke er veldig harde. Ha i to spiseskjeer med peanøttsmør og blend. Server i en skål med litt O'boy eller kakao strødd over. Dette er virkelig helt himmelsk!

Du trenger:

2 modne bananer som er frosset

2 spiseskjeer peanøttsmør

1 spiseskje O'boy eller kakao

Dene saken ble opprinnelig publisert 20.07.2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.