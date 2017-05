8 steder du IKKE bør dra på ferie

#1: Ojmjakon, Russland

Vil du ha en riktig forfriskende vinter, så kan nok tettstedet Oymyakon i Sibir være den perfekte feriedestinasjonen for deg. For alle andre, anbefales det å holde seg langt unna.

Midt på sommeren kan det bli opptil 30 varmegrader, men myggen er overalt. Oymyakon regnes med sine cirka 500 innbyggere som verdens kaldest bebodde sted vintertid. I januar ble det et år målt -51 grader.

#2: Detroit, Michigan, USA

Er du på jakt etter fraflyttede, nedslitte bygninger? Landets nest verste kriminalstatistikker (bare slått av Michael Moores hjemby Flint)? Eller en by som stort sett bare får dritt?

Da er Detroit stedet du bør reise til. Alle andre bør holde seg langt unna. Byen som i gamledager gikk under kallenavnet "Motor City" nådde en befolkningstopp på 1950-tallet, med 1,85 millioner innbyggere. I 2013 bodde bare 688.000 innbyggere i byen.

#3: Afghanistan

Vår neste destinasjon på listen over reisemål du bør holde deg unna, er både varm og ligger i sydligere strøk. Det anbefales nok ingen å feriere i Afghanistan, som nemlig er et av verdens farligste reisemål.

Russerne og amerikanerne har tidligere invadert landet. I de senere år har Taliban gjort krav på deler av landet.

#4: Plovdiv, Stolipinovo, Bulgaria

Gamle østblokkland kan være fine, men bydelen Stolipinovo er ikke stedet du bør booke hotellrom i.

Biler stjeles, og vold og tyverier florerer på gatene.

Distriktet er et gammelt Romani-distrikt med en befolkning på omtrent 20.000 innbyggere. Siden kommunismens fall på slutten av 80-tallet er det ikke investert penger i området. Da bydelen ikke betalte strømregningen, ble strømforsyningen kuttet. Ikke veldig hyggelig.

#5: Hemel Hempstead, Storbritannia

Hemel Hempstead i Hertfordshire i Storbritannia er kåret til den styggeste byen i Storbritannia av Crap Towns Returns. Byen har drøyt 81.000 innbyggere og er dermed på størrelse med Kristiansand.

Lite attraktiv arkitektur og et lite tiltrekkende bysentrum var blant tingene dem som deltok i avstemningen hadde å si om byen.

Historisk sett har byen heller ikke mye å slå i bordet med. En svær brann i et drivstoffdepot i 2005, samt kongebesøk av Henrik VIII i Tudor-tiden, er visst noe av det mest storslåtte som har hendt. Byene Luton (som huser en av London-flyplassene) og Slough ligger på de to neste plassene i kåringen av de styggeste britiske byene.

#6: Mogadishu, Somalia

Lovløse Mogadishu er heller ikke et sted du bør reise frivillig. "Den mest lovløse og farlige byen på jord", ble byen omtalt som i 2011 på Wikitravel. Borgerkrig gjennom flere tiår, manglende offentlig kontroll og tungt væpnede bad guys. Hold deg unna.

#7: Baku, Azerbajdsjan

Aserbajdsjan er vel ikke et veldig mainstream turistland. Oljelandet ligger mellom Iran, Georgia, Russland, Armenia og Det kaspiske hav. Oljeboring og shipping har gjort sitt til at luftforurensningen er veldig ille.

Byen får 27,6 på Mercer Health and Sanitation Index, noe som er veldig ille. Bye som New Dehli i India, med svære søppelberg i nærheten, ligger langt bedre an på den oversikten.

#8: Dhaka, Bangladesh

Dhaka er kåret til den verste byen å bo i. Noe stort turistmål for folk flest, er nok byen heller ikke. Med 38,7 av 100 poeng på Economist Intelligence Unit global sin "liveability"-oversikt.

Oversikten ser på hvor mye kriminalitet det er, trusselnivå, kvalitet på medisinsk behandling, temperatur, kollektivtilbud, skoletilbud og flere andre faktorer.

14,4 millioner innbyggere er stuet inn på 815 km2 (riktignok innenfor storbyområdet), noe som gir en voldsom høy befolkningstetthet.

Skulle du likevel feriere i Dhaka, så kan det være smart å få med seg Kawran-basaren, Motijheel, Mintoo Road, Khan Mohammad Mridha-moskeen, Rose Garden Palace og parlamentet.

