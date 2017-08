Pstereo satser på elektronika på ny scene

Under årets Pstereo-festival blir det en splitter ny scene på Marinen, som skal sørge for klubbstemning med dj-er og dansegulv.

- I flere år har det vært et ønske fra publikum å ha en scene som er mer dansbar, med annen type musikk og følelse, med klubbstemning og dj-er, sier Gaute Karlson (27), produsent ved Pstereo.

Ny dimensjon

- Ved den nye scenen og med det nye programmet står publikum, det sosiale og dansinga i fokus. Det er stemningen rundt dette vi ønsker å bringe fram, sier Andrew C. Anfinnsen (30), koordinator og booker for den nye scenen som går under navnet Front.

Gutta ønsker å gi en ny dimensjon til festivalen, og noe som skiller seg fra resten av programmet.

- På scenen skal det spilles musikk som gjør at du ikke har lyst til å sitte stille, og en god spredning av sjanger, med alt fra house og techno til hip hop og funk. De fleste kan finne noe de liker, sier Annfinsen.

Scenen er et samarbeid med NTNU, hvor studenter fra både arkitektstudiet, kunstakademiet og musikkteknologi har designet konstruksjonen. Den skal plasseres mot Elgeseter bru, der Palleland stod i fjor. Scenen blir en et nytt festivalrom som publikum kan bruke til å slappe av mellom konsertene, mingleområde, «lounge» og som dansegulv.

- Det blir et område som kan by på aktivitet selv om det ikke er musikk der. Man kan sette seg ned eller ligge i en hengekøye. På kvelden skal det ta seg opp og bli et lite discotek, en liten festival inni festivalen. Det blir et eget avgrenset område som kan ha en annen atmosfære enn ellers på Marinen, sier Karlson.

Fra USA til Trondheim

Noen av artistene som entrer den nye scenen er Sinjin Hawke (US/CAN), Knxwledge (US) og Spellemann-vinner André Bratten. Sistnevnte er en norsk elektronika-artist som har skapt et navn for seg de siste årene ved å produsere musikk som krysser grensene mellom elektronika, house og techno. Programmet består av både utenlandske og norske artister, fra USA langt i vest til lokale dj’er fra Trondheim.

- Når vi i pakker denne musikken inn i omgivelsene med ny scene så føler vi at vi gir festivalen en ekstra dimensjon og ny retning, sier Karlson.

På lista er også Another Trondheim, et klubbkonsept som tidligere i vår ble arrangert av Yuuki Itho og Magnus Skjåk Bræk, som ville skape en arena for klubbmusikk, etter att Brukbar/Bkæst gikk konkurs.

- Vi bygger opp stemninga med at de første artistene spiller mer laidback og behagelig musikk for å varme opp. De som spiler senere skal dra i gang dansegulvet, sier Annfinsen.

- Vi tror det blir en kjempe suksess og håper vi kan bygge videre på dette konseptet de neste årene, sier de.

