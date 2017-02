Nå får vi vite hva som skjedde med gjengen i "Love Actually"

For mange av oss blir det ikke jul uten "Love Actually." Filmen har rukket å bli en moderne klassiker, og regissør Richard Curtis er åpen om at han aldri kunne laget en oppfølger.

- Jeg ville aldri drømt om å lage en oppfølger, derfor virket det som en morsom idé i år å gjøre en spesial-sketsj basert på en av mine filmer, uttalte han nylig til Variety ifølge VG.no.

Prosjektet er en kortfilm, har en spilletid på omlag 10 minutter og lages i samarbeid med veldedighetsorganisasjonen Comic Relief.

Kjente navn bidrar

Kortfilmen som er under innspilling, har kjente navn fra originaltittelen Keira Knightley, Hugh Grant, Martine McCutcheon, Colin Flirth, Liam Neeson, Andrew Lincoln og Bill Nighy er blant navnene er bekreftet.

- Vi er takknemlige for at så mange av originalskuespillerne fra 14 år siden har satt av tid til dette prosjektet. Det er nesten litt nostalgisk, uttalte Curtis til Variety.