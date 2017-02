Stjernen røpet seg: Dette skjer i sesong 5 av "Orange is the New Black"

Gode nyheter, folkens! Danielle Brooks, bedre kjent som Taystee, røpet seg nemlig på den røde løperen. Nå føles det som vi har ventet en liten evighet på at Netflix skal slippe iallfall et par hint om den etterlengtede sesong 5 av suksesserien Orange is the New Black (OITNB). I fjor fikk vi de første ordentlige teaserene allerede i januar, men så langt har det vært stille. Heldigvis for oss klarte ikke Danielle Brooks (Taystee i serien) å holde seg da hun nylig ble intervjuet av magasinet E på den røde løperen.

Intervjuet ble gjort i forbindelse med SAG Awards, hvor OITNB-gjengen stakk av med seieren i kategoriene «Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series» og «Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series».

Handling over tre dager

– Sesong 5 er ferdig i løpet av tre dager. Du vil se 13 episoder og finne ut hva som skjer i løpet av tre dager. Så det vil være svært detaljert, veldig intenst og du har bare med å gjøre deg klar, sa Brooks til E!.

TRE dager over TRETTEN episoder!? Det kan ikke bli annet enn sykt spennende, vel?

Taystee ber oss i hvert fall om finne frem både popcorn og papir vi kan gråte i, så det lover jo bra.

– Jeg vet ikke når denne sesongen slippes, det forteller de oss aldri, men en gang i løpet av sommeren, forteller hun.

De siste tre sesongene har alle kommet ut i juni (den aller første kom ut i juli), så da er det bare til å smøre seg med tålmodighet!