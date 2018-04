Hundrevis skal på «Dødens Hinderløp»: - Vi har opplevd et kjempetrøkk

Det er seks studenter som står bak arrangementet, de fleste fra NTNUI Fotball. Elin Håberg er en av dem.

- Under arrangementet i fjor var det 270 påmeldte. Så langt er det over 420 påmeldte i år. Vi har opplevd et kjempetrøkk, forteller Håberg.

Det er tredje gang «Dødens Hinderløp» arrangeres i Dødens dal, og har i løpet av denne tiden blitt et av NTNUIs største idrettsarrangement.

Lenger ned i artikkelen får du tips om hvordan du best kan forberede deg - og gjennomføre - et skikkelig hinderløp!

25 ulike hindre

Bygginga av hinderløypa er allerede godt i gang.

- Vi ligger nok greit an, nå skal vi begynne med siste rest. Det er mye som skal opp, men vi har trua på at vi blir ferdig i tide, sier Håberg, som forklarer at gruppa på seks har fått hjelp fra gode venner med å bygge løypa.

Deltakerne vil bli møtt med ikke mindre enn rundt 25 ulike hindre, og ei løype som vil ta mellom 15 og 20 minutter å gjennomføre.

- Det vil bli alt fra balansehindre, hinder du må klatre over, «monkey bars» der du henger etter hendene og klatrer bortover, og du må dra og løfte dekk. Vi prøver å lage ei løype som passer flest mulig, som du føler du mestrer selv om du ikke er best.

Påmeldingen er ennå åpen!

Alle kan delta

Så lenge du er over 16 år, er det fritt fram for alle å delta. Man kan enten stille alene, eller sammen i lag på 3-4 personer som kan hjelpe hverandre over hinderne - og motivere hverandre til mål.

- Dette er tredje året vi har dette løpet, og det har vokst veldig. I år har vi også opplevd stor pågang fra folk som ikke er studenter, sammenlignet med tidligere.

- Hva tror du denne økte interessen skyldes?

- Vi hadde et veldig bra arrangement i fjor, og vi har vært tidlig ute med å reklamere og salg av billetter. Folk har blitt glade i hinderløp og trening. I tillegg har crossfit blitt så populært.

- I tillegg passer det perfekt med et slik arrangement nå om våren, rett før eksamensperioden begynner, legger Håberg til.

3 tips til forberedelsene

Men hvordan i alle dager skal man trene mot et hinderløp?

Dette er spørsmål leder av den trolig råeste treningsgruppa i Trondheim, Kjell Røstum-Mårvik i Spartan Workout, har fått mange av.

- Det kan fort høres ut som om enkelte tar lett på det, fordi vedkommende tar 300 kilo i markløft - og at det å klatre opp et tau blir piece of cake, sier Røstum-Mårvik.

- Når man skal trene mot et hinderløp, er det ikke alle som har ei hinderløype i bakgården for å trene på. Så for å gjøre det enkelt: Du trenger å kunne jobbe under høy puls!

Med det som stikkord har Røstum-Mårvik følgende tips til vordrende hinderløpere:

1. Lag egen løype i skogen

Du kan lage deg ei løype ute i skogen, hvor du for eksempel setter opp 20-30 øvelser på 3-5 kilometer. Ta gjerne med bakker underveis i løypa som du legger opp.

- Da er det bare å være litt kreativ. Ta for eksempel fem burpees etter rundt 200 meter og fem pushups etter 400 meter, og så videre mens du løper!

Det er mange kroppsøvelser du kan gjøre underveis her, med alt av crawl, spensthopp, spenst inkludert pushup, mixed up combos, og jumping jax.

- Sett gjerne opp en distanse og antall øvelser du selv føler for, start gjerne rolig til å begynne med. Greia er å jobbe under høy puls!

2.Tren opp grepsstyrken

Mange av øvelsene på et hinderløp består mye av grepsstyrke. Og grepsstyrke kan du blant annet få trent på ditt lokale treningssenter.

- Du kan for eksempel ta jerngrepet, farmers Walk med kettlebells, chins (negative), ringer og så videre. I tillegg kan du kjøre intervaller på mølla for kondisjonen!

3. Varier mellom kondisjon og styrke

Varier treningen med kondisjon og styrke hver for seg, og kondisjon og styrke satt sammen slik at du får litt variasjon på treningen.

- Er du nybegynner og det er første gang du skal delta på et hinderløp, er som regel målet til de fleste å fullføre. Da får du virkelig kjenne på mestringsfølelsen av å ha spist hinder etter hinder, fryktløs for hva som enn måtte komme i veien.

7 tips for selve hinderløpet

I tillegg gir Røstum-Mårvik noen tips som kan hjelpe deg bittelitt på veien for hvordan du kan legge opp løpet ditt:

1. Ikke la gasspedalen henge seg helt opp fra starten av - pulsen kommer.

2. Planlegg hindrene på forhånd. Da kan du tilrettelegge tempoet før hinderet, siden enkelte hinder er litt mer krevende enn andre med tanke på puls.

3. Bruk minst mulig krefter på hindrene, finn flyten. Kreftene bruker du på løpingen.

4. Nervøsitet går utover pulsen - slapp av, finn roen. Her skal du kose deg med ei god treningsøkt (enklere sagt enn gjort).

5. Velg riktig bekledning (lett og komfortabelt).

6. Spis og drikk riktig før løpet (gjerne sportsdrikker).

7. Bruk klokke/pulsklokke for å få en viss oversikt av tid og puls!

