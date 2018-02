Disse styrkeøvelsene gjør mange feil

Sitter en person i en treningsapparat, er det veldig få feil man kan gjøre.

Når fri-vektene er i bruk derimot, kan det fort ende med en kink i ryggen dersom du ikke vet hva du holder på med.

– Når folk skal prøve seg knebøy, markløft og benkpress, altså store baseløft, er det ofte at de gjør feil. Så lenge du kan øvelsene skikkelig, så er det ingenting du burde unngå, forteller personlig trener Andrea Henriksen, ved SiS Sportssenter.

Her er tre øvelser som ofte blir gjort feil på treningssenteret.

Markløft

Feil: Den største feilen folk gjør når de skal ta markløft, er at ryggen svaier oppover. Ryggen er krum, og man klarer ikke fordele tyngdepunktet likt på føttene.

Riktig - Rett deg opp, få brystkassen godt fremover, få tyngdepunktet fordelt over føttene, for å holde stabiliteten oppe. Hold stangen helt inntil kroppen.

Markløft er en vanskelig øvelse, merker du at du ikke klarer å rette opp ryggen, bør du få hjelp til det. Be gjerne om hjelp av noen på treningssenteret.

Knebøy

Feil: Personen legger all vekta på tærne og knærne kommer veldig langt fremover. Ryggen kan krumme seg og vekta blir for langt opp på nakken. Blikket, nakken og hele halsen vil kikke opp på taket, i stedet for rett fram. Her kan det by på mange problemer i lengden.

Riktig: Ha tyngden godt fordelt over hele fotbladet, rumpa skal ned og bak, tenk at du skal sette deg på stol. Spenn overkroppen når du skal løfte stangen, slik at brystkassen kommer godt frem. Knærne skal gå over beinet. Merker du at det er en antydning til feil, så burde du spørre om hjelp.

Skulderpress

Feil: Under skulderpress er det fort gjort at man enten svaier veldig mye med ryggen eller at man skyver armene ut foran seg.

Riktig: Denne baseøvelsen kan fort bli vanskelig. For du skal ha stangen over hodet, og låse armene dine ut. Det blir et stort moment for kroppen å holde stangen på plass. Tyngdepunktet i beina kan være vanskelig å holde, så det viktigste blir å klare å få bekkene godt på plass under seg, låse kjernen og presse rett opp.

– Disse øvelsene er de vi ser at folk sliter mest med, det er fordi øvelsene går over flere ledd. Og da blir det fort vanskelig. Har du lyst til å begynne å løfte tungt, bør du spørre om hjelp, forteller Henriksen.

