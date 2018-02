Markus (20) må gå ned sju kilo på én uke

– Denne gang trenger jeg heldigvis ikke mer enn bensinspenger, sier Hægland (20).

Til helga skal 20-åringen til Uppsala i Sverige. Der skal han delta på eventet International Ring Fight Arena 13, et MMA-event med 10 til 15 deltakere fra verden over.

Første motstander er klar. Han skal sloss mot serberen Zoran Milic.

– Dette blir min sjuende offisielle kamp. Jeg håper selvfølgelig jeg stikker av med seieren, sier han.

Panter flasker

Likevel, det blir en liten klassetur-feeling over det hele. Nei, 20-åringen selger ikke doruller, TV-en og spillkonsollen er allerede solgt.

Nå samler han inn tomflasker for å finansiere drivstoff-budsjettet til Sverige.

Tirsdag denne uka var han i Tananger og hentet flasker for over 600 kroner i pant.

I tillegg henter han litt økonomisk støtte hjemmefra. Han er svært takknemlig for at så mange venner og familiemedlemmer som stiller opp og hjelper han til å følge drømmene sine.

– Det betyr så sinnssykt mye at så mange stiller opp, sier han.

Kamplysten 14-åring

I 14-årsalderen var det fotball, skating og håndball som Markus brukte fritiden sin på.

Så kom interessen for MMA etter han hadde hatt time hos en akupunktur som drev med karate.

– Han anbefalte meg å begynne med kampsport siden jeg hadde så mye energi, forteller Hægland.

Så snart han fikk prøvd seg på kampsport, ble all fokus rettet mot det. I dag trener han to ganger til dagen for å forhåpentligvis kunne leve av sporten på sikt.

– Treningsøktene varier fra kjempeharde til mer rolige og tekniske øvelser. Ellers jobber jeg mye med det mentale for å holde hodet klart og fokusert, forteller Hægland.

Det som motiverer Markus er jaget etter å bli bedre: Å få masse juling på trening, og ta lærdom av det.

Småbarnsfar

Markus er opprinnelig en Vaulen-gutt, men i fjor flyttet han til Haugesund sammen med samboeren. Sammen har de en datter på sju måneder og nå venter de enda et barn.

Til sin neste kamp må 20-åringen kvitte seg med sju kilo, noe som går utover humøret og gjør han trassig.

Markus føler med kjæresten i disse tidene.

– Det kan ikke være så lett å ha en 20-år gammel mann som går og «bitcher» hele dagen, sier han.

