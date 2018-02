- Det er et pluss at vi kjenner hverandre godt, da ble det ikke sånn at jeg var en plage

- Jeg og Emil Meek har kjent hverandre siden jeg startet med MMA, som nå er snart seks år siden. Han er en nær venn. Siden jeg holder på med film og animasjon, fikk jeg muligheten til å reise til USA med bestekompisene mine for å dokumentere hverdagen til Emil. Jeg spurte, og det gikk greit, forteller Kristian Lindstrøm Skogmo.



12. desember reiste Skogmo og MMA-utøveren Thomas Formo til Las Vegas for å møte MMA-stjernene Emil Meek og Kenneth Bergh. Der foregikk det meste på UFC Performance Institute - et sted Skogmo forteller er det beste stedet en MMA-utøver kan trene.

- Jeg har aldri jobbet så tett opp mot en person før. Det var et pluss at vi kjenner hverandre godt, da ble det ikke sånn at jeg var en plage, ler Skogmo.

Ti episoder med «Valhalla Journey»

Frem til midten av januar produserte Skogmo ti episoder på Youtube-kanalen til Emil Meek, en kanal som ble opprettet i november 2017, og har nesten 2 900 abonnenter og over 134 000 avspillinger.

Serien produsert av Skogmo er kalt «Valhalla Journey». Der får seerne se klipp fra hverdagslivet til MMA-fighteren, og i trening med profilerte UFC-fightere, også på Xtreme Couture, med et verdenskjent treningsmiljø og ditto utøvere.

- Han trener med de beste, siden han skal bli best. Emil er en karismatisk kar med en utstråling som er veldig interessant. Jeg filmet for å komme litt bak fighter-fasaden, vise både det som er gøy og seriøst, og målet var at det skulle være underholdende. Mange episoder er veldig morsomme, spesielt for fansen, sier Skogmo.

I tillegg lagde han «Fightweek»-episoder. Disse utspiller seg uken før en kommende kamp, med oppbygningen og spenningen knyttet til det.

- Frilanserlivet er definitivt ikke for alle

Kristian Lindstrøm Skogmo var ferdig utdannet i 3D og animasjon ved Høyskolen Kristiania i Trondheim i vår. Siden den gang har han levd frilanserlivet. Sammen med tre andre fra høyskolen gikk han sammen for å starte et kollektiv, kalt Albuerom, her i byen.

- Det er ikke noe som passer for alle, det kan jeg si med en gang. Man må være villig til å ha lange arbeidsdager uten at du får så mye igjen for det i starten. Du må virkelig digge det du holder på med. Av 50 potensielle kunder man sender mail til, er det kanskje et par av dem som svarer, sier han.

Likevel passer denne jobbtilværelsen godt for 23-åringen. Det gir han mulighet til å gjøre det han liker, når og hvor som helst. Under helgens Trondheim Calling har Skogmo for eksempel stått for mange av animasjonene som benyttes på de ulike scenene.

I april i fjor snakket Trd.by med Skogmo om hans egen kleskolleksjon. I dag forteller han at dette er noe han jobber med mest ved siden av all annen kreativ produksjon.

- De siste årene har jeg vært i en sirkel som representerer kreativitet, animasjon, film og design. Det er interessant å prøve ut mest mulig mens man har mulighet til det.

