Trondheimsbloggeren avslutter etter sju år

- Dette innlegget sitter langt inne å skrive, fordi bloggen har gitt meg så utrolig mye, skriver Nora Fredagsvik på bloggen sin søndag.

Hun fortsetter med å forklare hvorfor hun nå velger å kun fortsette fitnessnora på Instagram, men ikke på bloggen.

Fortsetter å spre treningsglede

- Bloggen har siden oppstart vært hobbyen min, og noe jeg har gledet meg til å sette meg ned med hver dag. Jeg liker å gjøre ting 100 prosent og ikke halvveis, og det føler jeg rett og slett at jeg ikke har tid til lenger. Jeg har lyst til å prioritere mer tid til meg selv og mer tid til familien min, i stedet for å bruke mer tid bak en skjerm. Jeg elsker å spre treningsglede, og det skal jeg selvfølgelig fortsette med!

Hun er derimot ikke bastant, og sier kun at det er sannsynligvis det siste innlegget hun kommer til å skrive.

- Med mindre jeg plutselig skulle få motivasjonen tilbake. En skal aldri si aldri, men akkurat nå kjennes det ut som det er det siste innlegget, skriver hun.

Takker for følget

Trd.by har ikke lyktes å få tak i Fredagsvik, eller Fitnessnora som hun kanskje er mest kjent som. Men tidligere har hun ved to anledninger stilt opp for å snakke om graviditet. Hun ønsket for eksempel i 2016 å sette fokus på åpenhet rundt spontanabort, og for et års tid siden fortalte hun om hvordan det var å gå fra treningsutøver til gravid.

- Dere som har lest bloggen, heiet på meg, ledd med meg, grått med meg og hengt med i gode og onde dager her inne helt siden 2011. Det er lenge det! Takk for reisen, takk for alle de herlige øyeblikkene og tusen takk for meg, skriver hun.

Fredagsvik har i ettertid av innlegget fått god respons på Facebook, og det er tydelig leserne hennes blir å savne henne, selv om de har forståelse for prioriteringen.

Emilie har nesten 50 000 følgere: – Bryr meg ikke om jeg våkner opp med 500 følgere i morgen