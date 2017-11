Her er treningstips fra Trondheims tøffeste treningsgruppe

Som oldtidens spartanere trener Kjell Røstum-Mårvik og resten av Spartan Workout-gjengen ute året rundt, og trosser minusgrader, snø og dårlig vær.

Trd.by har tidligere skrevet om treningsgruppa som trener ute i de trønderske skoger, der vekter på treningssentrene er byttet ut med dekk, steiner, tømmer og tau.

Grunnlegger Røstum-Mårvik har mange gode tips for å holde treningsmotivasjonen oppe også ute nå i høst og vinter.



- Mange treningsentusiaster, både de som trener litt og de som trener mye, har en tendens til å miste litt lysten på trening ute når mørketiden og vinteren nærmer seg. Det blir kaldt, vått, grått og kanskje er det mye snø der ute. I tillegg stuper motivasjonen til mange under denne årstiden! Utetrening blir da lite prioritert, og unnskyldningene for ikke å trene ute blir så mange. Alternativene er det derimot flere av!

Spartans beste motivasjonstips

1. Sørg for å ha riktig utstyr og tilpass deg forholdene!

- Er det for eksempel isete og glatt når du skal løpe, skaff deg piggsko eller pigg opp noen gamle løpesko du har liggende. Kle deg etter været. Skaff deg pulsklokke, noter din aktivitet og bli motivert av din fremgang og endringer! Og om det er mørkt, skaff deg refleks og hodelykt. Med litt musikk på ørene i tillegg er det bare å dra ut og løpe under krevende forhold, uten noen form for unnskyldninger og utfordringer.

2. Tren sammen med noen

- Gjerne to eller flere, da det blir lettere å komme seg ut for å få det gjort!

3. La deg motivere av andre gjennom sosiale medier for inspirasjon, tips og triks til øvelser utendørs

- Jeg mener grunnmuren til motivasjon er variasjon, og med variasjon vil du som regel aldri gå lei med det du driver med! Så varier ofte hva du gjør, om det er løping, sykling, sirkeltrening, styrketrening eller trappetrening. Det er ditt løp!

Vær kreativ og tilpass treningen

Røstum-Mårvik trekker frem løpetrening som noe de fleste av oss kjenner til når det kommer til utetrening.

- Siden vi har et såpass godt brøytemannskap her i byen, er det stort sett gode løypeforhold på de fleste gangfelt rundt omkring. Kartlegg og sett deg opp ei løype du liker å løpe der du vet forholdene er bra og sko deg deretter. Se også gjerne an værmeldingen.

Snøen ligger allerede og lurer oppe i høydene i byen vår, og når snøkrystallene finner det for godt til å stabilisere seg i Trondheim, har Spartan Workout-gjengen gode råd.

- Bruk snøen nyttig og kreativt! Det er ikke bare ski som fungerer på snø. Du kan for eksempel gå med truger, ta bakkeintervaller eller gå rask gange i djupsnø. Lag egne snøløyper i skogen, eller ha sirkeltreninger i snø, med for eksempel push ups, burpees, knebøy, mountain climbers og spensthopp.

Alt dette kan gjøres med og uten utstyr, og av utstyr så anbefaler Røstum-Mårvik dekk.

- For eksempel et bildekk er lett tilgjengelig og kan være med som ballast eller settes opp blant flere øvelser.

Treningsentusiasten anbefaler også å sette piggdekk på sykkelen, og trå opp til Granåsen for ei god økt med trappetrening i hoppbakken, enten det er snø eller ikke - trappa står der uansett.

- Det gjelder bare å være kreativ, planlegge litt, gjøre det enkelt og tilpasse seg forholdene. Vi på Spartan Workout trener allsidig trening utendørs året rundt, uansett vær og forhold. Følg oss, spør om tips, eller bare bli med når vi trener utendørs, sommer som vinter!

