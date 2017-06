Norges beste i crossfit til EM: - Jeg er kjempenervøs

Landets beste crossfitlag holder (selvsagt) til i Trondheim, og går under navnet MaxPuls Spartans. Denne helgen er de i Madrid for å forsvare byens ære i regionsmesterskapet Meridian Regionals, hvor Europa og Afrikas beste crossfitutøvere er samlet til kamp.

- Dette er jo det nest største vi kan oppnå i crossfit. I Regionals kan vi kvalifisere oss til verdensmesterskapet Crossfit Games, og det er bare sinnsykt stort at vi skal være med, forteller Mari Rotmo (27).

SNUSER DU? Dette gjør det med treningsøkten din

- Jeg er kjempenervøs, men det blir jeg alltid i konkurransesammenheng. Nervene forsvinner ti sekunder før startskuddet går. Dette blir bare helt utrolig artig, forteller Martin Ramberg.

Sammen med Sol Anette Waaler, Synne Krokstad, Morten Almaas og Jørgen Skevik har Mari og Martin nå pakket treningsbagene og lagt i vei mot Spania. Alle sammen ga jernet under kvalifiseringsrunden i april og fikk virkelig betalt for strevet.

- Etter den aller første kvalifiseringsrunden var vi på 20. plass i Europa, og da så vi at vi hadde noe å komme med videre i konkurransen. Samlet sett kom vi på 9. plass i Europa, og var det beste laget i Norge. Det er bare knallbra og utrolig kult, sier Martin.

- Vi hadde som mål å kvalifisere oss, men at det skulle bli så bra hadde vi kanskje ikke sett for oss. Med et så godt resultat etter kvalifikasjonsrunden er målet nå å komme blant topp 10 i Europa, sier Mari.

- Også skal vi ha det gøy da, ler hun.

LES OGSÅ: Trønderske crossfittere kjemper om internasjonal topplassering: - Vi hevder oss helt i toppen

- Aldri trent så lite som nå

Selv om de gjorde en solid innsats under kvalifiseringen så er konkurransen beinhard. Fredag, lørdag og søndag er det to økter daglig hvor de får poeng etter hvor lang tid de bruker. Men de må også utføre øvelsene riktig, så det lønner seg ikke å ta noen snarveier. En skulle kanskje tro at Spartans har intensivert treningen de siste ukene, men den gang ei.

- Helt ærlig tror jeg ikke at jeg har trent så lite som jeg har gjort de siste fire ukene. Fokuset har vært på å holde seg skadefri. Den treningen vi har hatt har vært mer spissa mot øvelsene som vi vet kommer, forteller Martin.

- Hver økt under konkurransen varer kanskje i ti minutter per person, så det blir ikke så mye trening totalt. Det er litt begrensa hvor mye vi kan trene på hver øvelse også, før det blir veldig ensforming, sier Mari.

LES OGSÅ: TRD.by testet crossfit: - Jeg vet ikke hva som er verst, melkesyre i beina eller å få ballen i trynet

LES OGSÅ: Trøndere helt i europatoppen i fitness

Prøver å eliminere svakhetene

Crossfit handler om å gjøre et variert spenn av øvelser, fra tunge styrkeløft til gymnastikkøvelser og kondisjonstrening.

- Vi må hele tiden tenke på at vi er et lag og ikke konkurrerer individuelt. Hele poenget blir at vi må se på laget sine styrker og svakheter, og trene deretter for å prøve å eliminere svakhetene så mye som mulig, legger Martin til.

Det er heller ikke sånn at laget bare møtes på treningssenteret og så stikker hver til sitt. De samles ofte på ettermiddag og kveldstid for å være sammen. Når en ser de sammen på trening er det lett å se at de er en sammensveisa gjeng.

- Vi tar oss ikke selv så veldig høytidelig og har det utrolig gøy sammen. Alle på laget har også en god indre motor og driv, så vi utfyller hverandre godt, forteller Martin.

- Styrken til laget er nok gymnastikken, selv om det ikke er min sterkeste side selv. Vi beundrer hverandre mer enn vi misunner hverandre, og presser hverandre til å bli bedre, sier Mari.

LES OGSÅ: 10 NTNU-tips som garantert gjør hverdagen sunnere

Takknemlige for enorm støtte

Det er ikke gratis å delta på et regionsmesterskap i det store utland, og blant tiltakene de har gjort er å arrangere et lotteri. Her samlet de premier fra både byen og landet. Sammen med MaxPuls har de også fått flere sponsorer med som støtte.

- Det har vært en utrolig god oppslutning rundt oss og mange som støtter oss. Vi er utrolig takknemlige for at MaxPuls har jobbet på slik at vi slipper å betale for alt selv, forteller Mari.

- Vi fikk samlet inn godt med penger fra lotteriet og sponsorene generelt, og responsen har vært helt overveldende, legger Martin til.

I tillegg til de 6 utøverene er det en større delegasjon fra Trondheim som reiser nedover som heiagjeng. Rundt 20 stykker har nemlig ordnet seg billetter for å heie frem gjengen fra tribunene.

- Det betyr utrolig mye for oss at de reiser ned for å heie på oss. Når vi vet at vi har så god støtte fra folk på tribunene og ellers blir det lettere å kunne yte og gi det lille ekstra, avslutter de to.

Selve konkurransen går av stabelen mellom klokken 0900 og 1200 fredag, lørdag og søndag. Dersom du vil følge MaxPuls Spartans under konkurransen kan det streames live på YouTube.