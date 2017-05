Trøndere helt i europatoppen i fitness

Kine Paola Sæter og Perodd Tessem deltok nylig i europamesterskapet i fitness, arrangert i Santa Susanna i Spania, et lite stykke nord for storbyen Barcelona. Det skulle gå over all forventning for de to utøverne.

Åpner for å fortsette

Sæter reiste hjem til Trøndelag med en solid fjerde- og sjetteplass i sine klasser, mens Tessem til slutt ble nummer fire i klassen han stilte i.

- Det ble en solid opptur for min del, jeg er meget fornøyd med resultatet. Dette skulle vel egentlig være avslutningssesongen min, men nå er jeg jammen ikke helt sikker lengre, forteller Sæter.

Det har gått såpass bra at hun nå ikke helt har slått seg til ro med tanken om å avslutte fitnesskarrieren.

- Jeg var ikke langt unna å få medalje, og fikk meget gode tilbakemeldinger fra dommerne. Det gjorde meg egentlig bare mer motivert til å fortsette. Det er stort for meg, sier Sæter.

VM frister

For Tessem ga mesterskapet også mersmak. Nå vurderer han å satse mot VM som i år finner sted i Romania.

- Det var første gang jeg deltok i EM, så det var først og fremst en utrolig opplevelse. Det var både morsomt og veldig lærerikt å få treffe de aller beste på kontinentet. Samtidig er jeg veldig fornøyd med resultatet og forberedelsene. Det er mye arbeid som ligger bak, forklarer han.

VM har de siste årene blitt arrangert i Mellom-Amerika, og han har på grunn av den lange distansen ikke deltatt. Når det i år skal arrangeres i Romania vurderer han å trå til.

- Jeg må si at det frister. Det ga i hvert fall mersmak å debutere i europamesterskapet, avslutter han.

