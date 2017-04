Her er Rachel Nordtømmes 7 favorittløyper i Trondheim

Når våren endelig har kommet kan en løpetur være en fin måte å nyte byen på. Nå finnes det ingen unnskyldninger for ikke å spenne på seg joggeskoene og komme i gang med løpingen!

Denne saken ble først publisert i august 2015, men deles på nytt til glede for gamle og nye lesere.

Som fersk student i «bartebyen», kan for eksempel en tur rundt Nidelva eller i Bymarka være en fin måte å bli kjent med ditt nye bosted på.

Dette er syv av de fineste turene i Trondheim:

1. Nidelva rundt

Runden rundt Nidelva tar omlag 20-25 minutter i rolig joggetempo. Mange starter ved friidrettsbanen på øya, men hvilken vei du velger er helt opp til deg selv. Fra øya går løypa langs elva mot Studentersamfundet, videre over Gamle Bybro, gjennom marinen, til Ila kirke og over brua til stadion igjen. Løypa går på grussti med noen korte asfaltstrekker. Her kan man velge å ta både en, to eller tre runder.

Turen passer også som oppvarming før intervaller på banen eller langs stien, men også som en joggetur i flatt terreng. Her kan man sykle eller trille barnevogn for de som ønsker det. Mulighetene er mange. Terrenget er ikke det mykeste, og man merker at runden går midt i byen. Runden gir et vakkert skue over Nidelven med Nidarosdomen i bakgrunnen.

2. Theisendammen og Baklidammen

En av mine favorittrunder går rundt Teisendammen og Baklidammen. Fra Byåsen butikksenter løper man rundt Teisendammen og golfbanen, før man kommer til demningen ved Baklidammen.

Løypa er småkuppert, men byr ikke på de store utfordringene og setter ingen krav til å være i god form. Langs hele runden er det perfekt joggeunderlag. Myk skogssti, men samtidig fast nok til å få respons. Man kan også legge inn en stopp ved Rønningen turisthytte, for en kopp kaffe og vaffel, både sommer som vinter. Det er flott natur hele veien, og runden tar cirka 40-50 minutter.

3. Ladestien

Ladestien er en av de mest populære tur- og joggeløypene i Trondheim. Her løper man langs sjøen hele veien fra Korsvika til Hansbakkfjæra. Turen er cirka 8 kilometer lang, men det dobbelte om du løper tilbake. Man kan selvfølgelig tilpasse lengden og snu når man ønsker. Turen går i lett terreng på hard grussti, og kan både sykles og trilles med barnevogn.

På en godværsdag kan det være fint å avslutte joggeturen i Korsvika, som er en ettertraktet badeplass på Ladehalvøya. Skulle man ønske å ta bussen tilbake, er det ikke langt til nærmeste bussholdeplass fra de fleste steder på stien. Løypa ligger også bar store deler av vinteren.

4. Topptur til Storheia

Storheia er den høyeste toppen i Bymarka, 565 meter over havet. Det er flere alternativer for å komme seg til toppen, men den vanligste går fra Fjellseter. Her følger man stien mot Elgsethytta. Følg skiltene til Storheia. Terrenget kan være fuktig, men er stort sett fint for både gange og småjogging. De færreste klarer å løpe helt til toppen. Den siste delen opp mot toppen er bratt, med mange fine utsiktspunkter.

Dette er en tyngre tur på rundt 5 kilometer, men er definitivt verdt det når man kommer seg til topps!

5. Estenstadhytta

I Estenstadmarka finnes det utallige stier og turløyper. Til Estenstadhytta kan man velge å løpe fra turstien tar innover marka fra Lohove. Veien fortsetter mot Dragvoll, før man tar av til høyre ved Lohove gård. Løypa går på grusstien går gjennom skogen til Bekken. Herfra går turen til Estenstadhytta. Der sti- og lysløypa krysser, tar man til venstre ut på den vestligste stien. Ut fra området ved Stokkleiva kan det være litt vanskelig å orientere seg, men her er det fint å velge en sti som går sørøstover, på høyre side av bekken. Ved hytta ligger Estenstaddammen, fra her går stien bratt nedover.

Ved Kvernstugguplassen har kommunen laget en fin skogslekeplass, derfra følges lysløypa tilbake til Lohove. Runden er rundt 7 kilometer, og har variert terreng og mykt underlag. Det er enkelt å komme seg til startstedet med buss fra byen.

6. Geitfjellet

Topptur til Geitfjellet er en kort, men kjempefin opplevelse. Et fint utgangspunkt er fra Baklia om Helkansetra eller Lavollen. Til troppen er det rundt tre kilometer med jevn stigning. Fra toppen har man fantastisk utsikt over det meste av Trondheim. Terrenget passer for de fleste, og har ingen store krav til god form. Navnet kommer av formen på fjellet, som minner om en geit sett fra fjorden.

Turen kan godt kombineres med en tur innom Lavollen, som er et flott serveringssted.

7. Gråkallen rundt

Gråkallen rundt er en lengre tur i let terreng. Løypa er kupert, og går fra Baklidammen, forbi Lavollen og opp til Kobberdammen. Derfra går turen videre til den innerste parkeringsplassen ved Tømmerdalen. Stien fortsetter opp til venstre mot Vintervannet, og deretter opp mot Skistua. Runden avsluttes i akebakkene tilbake til utgangspunktet ved Baklidammen. Både terreng og natur er variert og kupert.

Hele runden er så lang som 13-14 kilometer. Dette er en fin rute for både gå- og joggeturer.

God tur!