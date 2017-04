Protein etter trening gir ikke økt muskelvekst ifølge forskning

For i mange år har forskere og treningseksperter trodd at det er mulig å bygge mer muskler etter trening ved å innta proteiner, skriver Forskning.no.

Denne saken er oppdatert med ny informasjon, men ble opprinnelig publisert 15. desember 2015.

Men nå ser det ut til å ikke stemme. Forskerne slår nå fast at det ikke er noen forskjell på folk som inntar protein før og etter trening.

- Jeg har anbefalt proteininntak etter trening i bøker og i undervisningen. Det vil jeg ikke lenger gjøre, i hvert fall ikke for unge mennesker, sier Kristian Vissing, som er førsteamanuensis ved institutt for folkehelse på Aarhus Universitet, og forsker på trening, muskelvekst og fysiologi, til forskning.no.

For det holder å spise nok protein i løpet av dagen, konkluderer forskerne i tidsskriftet «Journal of International Society of Sports Nutrition».

Nok med vanlig kosthold

Skal vi tro førsteamanuensis Lars Holm ved biomedisinsk institutt på Københavns universitet, er ett gram protein per kilo kroppsvekt om dagen nok.

Hvis man får i seg nok proteiner i løpet av en dag, så vil man ikke få noen effekt av å innta protein etter trening.

- De fleste yngre menneskene får nok protein fra et vanlig kosthold, så lenge de ikke trener på eliteplan eller driver veldig tung styrketrening, sier Holm til forskning.no.

Liten effekt på lang sikt

Det kan likevel være en liten effekt på muskelveksten å innta protein etter trening, men den vil være liten på lang sikt.

- Hvis vi bare så på langtidsstudier av effekten, ville vi kanskje se en liten effekt. Det kan vi ikke utelukke ut fra disse to metastudiene, sier Holm.

Men Holm legger til at folk som trener på vanlig nivå ikke vil merke en slik effekt, kun de som er toppidrettsutøvere.

- Som toppidrettsutøver, hvor selv den minste forskjell kan være avgjørende, kan det kanskje være noe å hente. For alminnelig dødelige som ellers spiser normalt, er det ikke noe poeng, sier Holm.

