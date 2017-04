Misfornøyd med treningssenteret? Slik kan du klage

Denne saken ble først publisert i august 2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.

Det er ifølge Forbrukerrådet kontrakten mellom deg og treningssenteret som avgjør hvilke rettigheter og plikter du har som kunde. Les derfor avtalevilkårene nøye før du signerer!

Forbrukerombudet har utarbeidet retningslinjer for hvordan kontraktene bør være. Du og treningssenteret står imidlertid i prinsippet fritt til å avtale det dere ønsker, noe som i praksis betyr at du må godta det treningssenteret sier.

1. Bindingstid:

Er det bindingstid? Kan du si opp avtalen dersom du skal flytte? Kan du fryse avtalen hvis du for eksempel blir syk, eller du er for ivrig og pådrar deg en idrettsskade? Svarene finnes i avtalen. Tenk derfor nøye gjennom hva du binder deg til og om du skal bruke tilbudet i hele bindingsperioden.

Vær oppmerksom på at mange senter krever å se en sykemelding på forhånd for å fryse medlemskapet, slik at du ikke kan komme i ettertid og krever pengene tilbakebetalt.

2. Totalpris:

Sjekk alltid totalpris når du inngår en avtale. Selv om treningsavgiften ikke er så høy, kan totalprisen bli det når etableringsgebyr og oppstartsavgifter legges til. Treningssentrene er pålagt å opplyse om prisene i egne lokaler og på sine nettsider.

Merk også at noen treningssenter krever at du må inngå en avtalegiro-avtale for betaling. På den måten kan treningssenteret få pengene automatisk fra din konto. En slik avtale må du selv opprette i banken. Obs! Når du sier opp avtalen med treningssenteret, må du passe på at avtalegiro-trekket stanser.

4. Si opp avtalen:

Sjekk alltid oppsigelsesfristen, og hvordan du må si opp. Vanligvis er fristen en måned, opplyser Forbrukerrrådet, men den kan også være lengre. For å være sikker på at begge parter har fått med seg oppsigelsen, er det lurt å sende en e-post (av bevishensyn). Dette kan være en grei forsikring mot å måtte betale for en ekstra måned.

5. Angrerett:

Du har angrerett, hvis du inngår avtalen med treningssenteret på internett eller på en stand på gata, skrive Forbrukerrådet. Gjør du det derimot ved skranken eller i treningslokalet, er det ingen angrerett med mindre det står i vilkårene. Du har imidlertid i alle tilfeller krav på å få all nødvendig informasjon.

6. Klagemuligheter:

Dersom du er uenig med treningssenteret om tolking av avtalen, må du ta dette opp og eventuelt klage skriftlig til treningssenteret. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev. Hvis du ikke kommer til enighet med senteret, kan du klage saken inn til Forbrukerrådet.

(Kilde: Forbrukerrådet)

