På jakt etter vårens joggesko? Da må du følge dette rådet

Når det gjelder sneakers, kan du velge og vrake i stilige modeller . Men akkurat når det kommer til joggesko, bør du velge komfort framfor utseende.

For skal du løpe i dem, bør du tenke deg godt om før du kjøper.

- Folk må først finne ut hvilken type føtter og løpesett de har. Foten kan se helt annerledes ut når man står og går, enn når man løper, forklarer langidstanseløper Kirsten Marathon Melkevik til Sprek .

Bør sitte godt med én gang

Hun jobber som løpsanalytiker hos Drevelin ortopedi, som utførerer analyse på tredemølle, samt avtrykk av føttene på en speilkasse for å anbefale best mulig joggesko.

Et av hennes beste råd er:

Skoene skal sitte godt med én gang. De skal ikke løpes eller gås inn.

Så ofte bør du bytte

Du skal også ta hensyn til hvor godt trent du er.

En nybegynner har trolig mer behov for stabilitet, mens en som er godt trent, kan tåle en lettere skotype.

- Bruker du skoene flere ganger i uken, bør de skiftes ut etter et år. Skoene holder lengre dersom du har flere par, råder hun.

Sprikende forskning

Forskning på løpesko spriker i alle retninger. Enkelte studier mener det er bra å ha god støtte, mens andre funn tyder på at det kan være uheldig.

Ifølge en stor, dansk studie finnes det ikke noen grunn til å investere i dyre og avanserte joggesko som tar høyde for pronasjon (fotens vridning).

I stedet bør du velge den skoen som er mest behagelig å ha på.

- Kort oppsummert bør skoene ha god passform, plass til foten, gi god følelse med underlaget og ikke ha for tykk såle. Foten skal støttes slik at den ikke sklir og hælkappen må være myk, og ikke for høy, slik at du ikke får problemer med akillesen, sier professor Eystein Enoksen ved Norges Idrettshøgskole.

