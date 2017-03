- Jeg vet ikke hva som er verst, melkesyre i beina eller å få ballen i trynet

Som siste del av vår miniserie om Crossfit Open, skulle vi teste andre økt selv. Akkurat det var ikke så enkelt å få til. Det kreves kursing, eller i det minste at man har erfaring med å utføre slike øvelser. Ingen av oss i trd.by-redaksjonen kan påberope seg ekspertise, løsningen ble derfor å hente inn Erling Fasting, som er utdannet jurist, men tidligere har levert et par treningsartikler til trd.by.

Han trener både styrkeløft og fjellklatring aktivt, og har konkurrert i førstnevnte. Selv om også han var den første til å påpeke at det er stor forskjell på crossfit og styrkeløft, er han den eneste i vår lille gjeng som i det hele tatt får slippe ut på gulvet.

Når vi kommer inn i hallen, og skal til å begynne, begynner vi likevel å lure på om det er en god idè.

- Åja, skal han det? Har han trent crossfit før?, er det første utøverne spør om når Erling forteller at han også skal prøve seg på dagens økt.

For å i det hele tatt ha en mulighet til å gjennomføre, går vi for den nedskalerte økta. For menn vil det si at man skal gjennomføre 60 kg markløft 55 ganger, deretter kastes en 9 kg medisinball opp 3 meter 55 ganger. Til slutt skal det ros til man når 55 kalorer, og gjøre 55 push-ups der hendene løftes fra gulvet hver rep.

- I seg selv er jo ikke dette vanskelig, men å gjøre alt i løpet av 13 minutter, det er sprøtt, sier Erling.

Erik (22) vil vinne Crossfit Open

Trønderske crossfittere kjemper om topplassering

God start

Før de 13 minuttene begynner å gå, er Erling klar på at det føles rart å hive seg ut i noe han har så lite kjennskap til. Han beskriver seg selv som både trygg og avslappa. Likevel:

- Jeg vet at det blir 13 minutter med blodsmak i munnen. Jeg får manne meg opp ved å tenke at det kun er snakk om 13 minutter, ler han.

Klokka starter, og markløftene går overraskende bra. Trd.by er blant de første i puljen til å gjennomføre markløftene.

- Jeg hadde teknikken klar: Jeg skulle prøve å stoppe hver 10. repetisjon. Det tok ikke lang tid å gjennomføre disse, så dette var overraskende lett, oppsummerer han raskt.

7 apper som kickstarter treninga

Derfor lønner det seg å høre på musikk når du trener

Tunge tak

Deretter står medisinballen for tur. Dette er en typisk crossfit-øvelse, og Erling har lite erfaring med den fra før. Det gjør også at han er ekstra spent på hvordan det kommer til å gå. Det første kastet er for lavt, så han må prøve på nytt. Det andre kastet er for høyt - og sånn fortsetter det. De 55 repitisjonene tar lang tid, og de fleste utøverne gjennomfører dem langt raskere enn oss:

- Jeg gjentok sikkert 10-15 av dem. Jeg vet ikke hva som er verst, melkesyre i beina eller å få ballen i trynet.

5 minutter igjen. Nå innrømmer han at det begynner å bli tyngre.

- Dette går ikke bra, ler han.

Til slutt er det over til romaskina. Også her er taktikken klar: det er bare å gutse på. For den utrente delen av trd.by ser det ut til å gå relativt greit, men Erling er åpen om at også denne delen av økta var ganske elendig:

- Jeg jobbet hardt, men jeg så jo at de rundt meg rodde mye raskere. Jeg lå på 25 kalorier etter litt over 4 minutter, og innså at jeg måtte ta i enda mer, så jeg endte på 30 til slutt. Kravet var 55, så her kunne jeg med fordel tatt i hardere fra begynnelsen av. Samtidig var jeg redd for å ta den helt ut.

En styrkeøvelse og 20 minutter i uka er nok

Må pushe seg selv

Mens de andre ligger rett ut på gulvet etter endt økt, er vår mann overraskende lite sliten etter at han har fått summet seg. Tok han seg ikke helt ut, eller hva er greia?

-Alle som gjorde økta sammen med meg ligger på gulvet som fisk på land og puster alt de kan. Jeg er litt anpusten, men klarte å reise meg raskt, så vi har nok ulike måter å tilnærme oss makspuls på.

Han utdyper:

- Til tross for at jeg følte jeg pushet meg langt, virker det som at skillet mellom meg og de andre ikke er teknikk eller utholdenhet. Kanskje det var like mye at de har stor kapasitet til å tøye strikken helt til det ytterste. De kaldsvetter ikke før en økt begynner fordi dette er en del av hverdagen deres.

Bør du trene med vekter eller apparater? Vi sjekket

Spennende utfordring

Selv om crossfit er nytt for han, synes han øvelsene er overraskende varierte. Det har også vært gøy å teste hvor langt han kan presse seg i ulike øvelser på 13 minutter.

- De 13 minuttene går forferdelig sakte når du skal løfte 3300 kg i løpet av de første 3-4.Også er det kanskje en fordel at du ikke bremser medisinballen med trynet før den treffer gulvet.

Konklusjonen er klar: crossfit er en variert og interessant sport som gjør at du forbedrer både utholdenhet, koordisjon og styrke.

- Prøv deg gjerne på ulike øvelser for å se om det er noe for deg. Skulle jeg begynt med dette aktivt hadde jeg nok startet i eget tempo, og ikke på tid. Crossfit Open er kjempegøy for de som har trent litt, men du bør kjenne til øvelsene og hva du er god for før du begir deg ut på det, avslutter han.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Erling Fasting er gift med Katrine Leira, som er leder i trd.by.