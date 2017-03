Hvor god trening er det egentlig å gå tur?

Helsedirektoratet har på sine nettsider kommet med eksempler på hvordan man på en uke kan få nok fysisk aktivitet.

Noen eksempler er:

30 minutters gåtur alle hverdager - husk at du må bli litt andpusten.

Rask gange i 20 minutter til og fra jobb hver dag og en helgetur på 50 minutter.

Er dette egentlig nok?

Bedre enn å sitte i ro

Helsedirektoratet mener tydelig at en uke hvor å gå tur er den eneste fysiske aktiviteten du får, kan være nok trening. Ifølge direktoratets anbefalinger bør voksne og eldre ha 150 minutter med moderat, fysisk aktivitet hver uke.

- Å gå tur er veldig effektivt det, i forhold til å sitte i ro, sier Jan Hoff.

Han er norsk idrettsfysiolog og professor i medisin. Sammen med Jan Helgerud har han jobbet med flere store idrettsutøvere, og i 2001 lanserte de et treningskonsept for prestasjonsutvikling.

Hoff er klar på at det å gå er bedre enn ingenting, men ønsker du å komme i bedre form er det ikke nok.

Men dette er mye mer effektivt

- Gjennom å gå tur kan man bremse forfallet. Men er du i dårlig form og ønsker å bli i bedre form, må det kraftigere saker til, sier Hoff.

Han har i alle år vært forkjemper for 4x4 intervaller. Fire minutters arbeidsperioder med høy intensitet, uten at du kjenner ubehag. Professoren mener effekten er så mye større da enn ved en rolig gåtur.

- Det ville vært glitrende om folk trente 150 minutter med moderat trening i uka, men de fleste gjør ikke det.

Helsedirektoratet mener at hvis man øker intensiteten, så kan man halvere tiden. Men det er jo enda mer effektivt enn det.

Bør svette litt

Med fire minutters arbeidsperioder, hvor du er ordentlig andpusten, så øker effekten uendelig mange ganger, sier Hoff.

Hoff mener at man med fire minutters intervaller to ganger i uka, kan holde seg 20 år gammel fysiologisk til man er 80.

Men om du ikke er glad i å løpe, trenger ikke det å være en bekymring, mener Jan Hoff.

- Gange i motbakke er det vi anbefaler for folk flest. Du trenger ikke å løpe, men du må tørre å svette. Samtidig er det viktig å si at for å få styrketrening, er det ikke tilstrekkelig med en gåtur.

Vil du ned i vekt?

Er målet å gå ned i vekt, er heller ikke gåtur den beste løsningen. Da bør du opp i intensitet.

- Du forbrenner jo energi ved å gå, så det er jo i og for seg greit. Men du øker ikke kapasiteten din, og da får du ikke økt energiforbrenning. Øker du oksygenopptaket, får du høyere kapasitet. Da gjør du mer i løpet av en dag, det er vel dokumentert, og da forbrenner du også mer. Det er mye lurere enn å gå tur, mener Hoff.

De fleste eksperter virker å være enige om at det er kostholdet som er det viktigste å fokusere på om du skal ned i vekt.

